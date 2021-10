Bild: picture alliance/SvenSimon Joe Kaeser, bis Februar Vorstandsvorsitzender bei Siemens, galt als Inbegriff des "Social CEO", weil er außer in den klassischen auch in den sozialen Medien stets sehr präsent war – eine Inspiration auch für CHROs.

Virtuelle Zusammenarbeit, Home­office, New Work – wohl noch nie waren verständliche Erklärungen und gute Kommunikation seitens der Personalabteilung so gefragt wie in den vergangenen Monaten. Dass gerade auch die Personal­leite­rinnen und Personal­leiter in ihrer Führungs­rolle persönlich vermehrt kommuni­kative Aufgaben über­nehmen und ihre Organisation nach außen vertreten sollten, zeigt eine aktuelle Studie.