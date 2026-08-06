Marie Günther
Marie Günther
Teil der Geschäfts­führung von Pepsi Co Deutschland
Versteckt
Bild: Fred Lahache/Connected Archives Viele Unternehmen investieren in Lernen. Deutlich seltener wird untersucht, ob die Organisation selbst lernt.

Wir brauchen mehr Ownership: Diese Forderung wird in Organisationen meist laut, wenn Projekte stocken, Veränderungen nicht die gewünschte Wirkung entfalten oder Entscheidungen zu lange dauern. Die Diagnose klingt plausibel: Menschen übernehmen zu wenig Verantwortung. Entsprechend vorhersehbar fallen die Reaktionen aus. Führungskräfte werden geschult, Kulturprogramme aufgesetzt, Mitarbeitende ermutigt, unternehmerischer und mutiger zu handeln. 

Doch in Organisationen, die über mangelnde Eigenverantwortung klagen, zeigt sich bei näherem Hinsehen ein anderes Bild: Für viele Entscheidungen sind mehrere Freigaben notwendig. Risiken werden stärker sanktioniert, als Initiative belohnt. Wichtige Themen wandern durch verschiedene Hierarchieebenen, bevor sie entschieden werden. Die Mitarbeitenden widersetzen sich also nicht ihrer Organisation. Sie verhalten sich anreizkompatibel zu deren Architektur. Darin liegt einer der größten Denkfehler moderner Organisationen: Sie versuchen Verhalten zu verä...

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Dies ist ein Beitrag aus der Zeitschrift personalmagazin - neues lernen.
neues lernen 4/2026

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Schlagworte zum Thema:  Organisationsentwicklung
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