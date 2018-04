Ältere Mitarbeiter beschäftigungsfähig halten ist eine Aufgabe demografieorientierter Personalarbeit. Bild: Corbis

Wie steht es um die demografieorientierte Personalarbeit in deutschen Unternehmen? Welche Strategien helfen bei Fachkräftemangel und alternden Belegschaften? Beteiligen auch Sie sich an der Umfrage "Demografie Exzellenz" und sichern Sie sich die Studienergebnisse.

Fachkräftemangel und alternde Belegschaften erfordern eine demografieorientierte Personalpolitik. Doch welche Maßnahmen und Strategien nutzen Unternehmen in Deutschland? Was ist kontraproduktiv, was erfolgversprechend? Diesen Fragen geht der Demografie Exzellenz e.V. in Kooperation mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Lörrach mit seiner neuen Umfrage "Demografie Exzellenz" nach.

Demografieorientierte Personalarbeit: Studienergebnisse für Teilnehmer

Die Studie wird in diesem Jahr bereits zum vierten Mal erstellt – mit Hilfe ihrer Ergebnisse wollen die Studienautoren die Entwicklung einer demografiefesten Personalarbeit im Zeitverlauf analysieren und weitere, gezielte Maßnahmen zur Bewältigung der demografischen Herausforderungen in den Unternehmen ableiten.

Die Teilnahme an der Umfrage ist bis zum 18. Mai 2018 möglich. Die Umfrage "Demografie Exzellenz" starten Sie unter www.umfrage.demografie-exzellenz.de.

Teilnehmer erhalten nach Abschluss der Studie die Ergebnisse kostenlos. Zusätzlich werden die ersten 50 Teilnehmer der Befragung zur Preisverleihung des Demografie Exzellenz Awards 2018 am 10. Oktober auf den Petersberg bei Bonn eingeladen.

Demografische Entwicklung als Herausforderung für HR

„Mit der Studie erhalten wir ein umfassendes Bild über den Status quo und die künftige Entwicklung der demografieorientierten Personalarbeit. Die demografische Entwicklung ist für immer mehr Unternehmen eine erfolgskritische Herausforderung: Umso wichtiger ist es für sie zu erfahren, welche Strategien und Maßnahmen der Wettbewerb ergreift und von welchen Best-Practice-Beispielen man lernen kann“, sagt Gerhard Wiesler, Partner bei Kienbaum und im Vorstand des Demografie Exzellenz e.V.

Träger und Unterstützer der Studie sind der Bundesverband Deutscher Unternehmensberater (BDU), die Techniker Krankenkasse und die Personal- und Managementberatung Kienbaum.

Zur Umfrage Demografie Exzellenz

