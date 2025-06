Gregor Schleussner wird Chief Human Resources Officer und Arbeitsdirektor bei Lufthansa Cargo. Kai Feuerherdt ist von Brose Sitech zur Volkswagen-Tochter Traton gewechselt. Und Ingo Holstein soll Personalvorstand bei Aumovio werden.

Das Vorstandsteam bei Lufthansa Cargo ist ab dem 1. Juli 2025 wieder vollständig besetzt. Gregor Schleussner wurde zum neuen Chief Financial Officer (CFO) und Chief Human Resources Officer (CHRO) sowie Arbeitsdirektor ernannt. Er ist seit 19 Jahren bei der Gruppe und war zuletzt Head of Finance, Controlling & Accounting bei Eurowings.

Bild: Lufthansa Cargo Gregor Schleussner

Brose-Sitech-Manager geht zur Traton Group

Kai Feuerherdt ist vor Kurzem als Leiter Group HR Research & Development zur Volkswagen-Tochter Traton gewechselt. Er war zuvor seit April 2024 Chief People Management Officer (CPMO) bei der Brose Sitech Group. Diese Aufgaben hat im Mai 2025 Manuela Böhme, zuletzt im Management des Personalwesens im VW-Konzern, übernommen.

Ingo Holstein ist CHRO bei Aumovio

Der Aufsichtsrat der Aumovio SE – ein Spin-Off der Continental AG – hat im Juni 2025 eine weitere Bestellung für den Vorstand bekannt gegeben: Ingo Holstein soll als Chief Human Resources Officer (CHRO) die Verantwortung für das Personal übernehmen. Dr. Ariane Reinhart, bei Continental Vorständin für Human Resources (HR) und Nachhaltigkeit sowie Arbeitsdirektorin, legte im Zuge der Neuaufstellung des Konzerns das Mandat vorzeitig zum 30. Juni 2025 nieder.

Bild: Continental Ingo Holstein

Viridium erweitert Vorstand um CPCO

Sara Yussefi, bisher Bereichsleiterin Unternehmenskommunikation, übernimmt zum 1. Juli 2025 die neu geschaffene Rolle der Chief People and Communications Officer (CPCO) der Viridium Gruppe, wie im Juni bekannt wurde. Sie leitete bislang seit September 2023 die Unternehmenskommunikation bei Viridium.

Vorstand Martin Beyer verlässt Atruvia

Martin Beyer, Vorstandssprecher von Atruvia, verlässt das Unternehmen am 30. Juni 2025, um sich neuen Herausforderungen zu stellen. Er verantwortete im Führungsgremium das Ressort "Corporate Services", zu dem neben Finanzen, Strategie, Kommunikation und Transformation auch Personal gehört.

Neue HR Managerin DACH bei Levi Strauss & Co

Whitney Clark hat vor Kurzem die Position als HR Managerin für die DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) bei Levi Strauss & Co. angetreten. Sie wird weiterhin auch als HR Business Partner tätig sein.

Orlen Deutschland mit neuem Personalchef

Mit Wirkung zum 5. Juni 2025 wurde Dariusz Kwieciński, zuletzt Senior Executive Director, als Chief Executive Officer (CEO) in die Geschäftsführung von Orlen Deutschland, einer Tochter der Orlen Gruppe mit Sitz in Warschau, berufen. In dieser Position ist er auch für den Bereich Personal verantwortlich.

Bild: Orlen Deutschland GmbH Dariusz Kwieciński

Neuer Head of Analytics and HR bei Vedra

Vinayaka Pandit ist seit dem 1. Juni 2025 Head of Analytics and HR bei der Vedra Pensions GmbH. Er war zuvor in vergleichbaren Positionen unter anderem bei PwC, EY und Accenture, wie das Unternehmen mitteilte, und zuletzt seit 2020 als Senior Manager und Aktuar bei Deloitte Consulting tätig.

Purpose Green: Nikolina Došen ist Head of People

Nikolina Došen ist seit Kurzem Head of People and Culture bei Purpose Green. Sie war zuvor von 2016 bis 2025 Head of People and Culture bei Inotec Europe.

Unternehmerin Renkhoff-Mücke ist neue IW-Präsidentin

Beim Institut der deutschen Wirtschaft (IW) wurde am 4. Juni 2025 Angelique Renkhoff-Mücke zur ehrenamtlichen Präsidentin gewählt. Sie ist seit 2001 Gesellschafterin und Vorstandsvorsitzende der Warema Renkhoff SE und darüber hinaus – neben anderen Verbandstätigkeiten – Vizepräsidentin der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA). Renkhoff-Mücke folgt beim IW auf Arndt Kirchhoff.

Bild: Warema Renkhoff SE Angelique Renkhoff-Mücke

BPM-Vorstand: Kempf folgt auf Dransfeld-Haase

Der Bundesverband der Personalmanager (BPM) hat den Vorstand neu besetzt. Als Präsident folgt Matthias Kempf, Chief People Officer (CPO) bei der Knauf Group, auf Inga Dransfeld-Haase, die das Amt seit 2019 innehatte.

Mehr Informationen zur Personalie Kempf und weitere Änderungen im BPM-Präsidium: Matthias Kempf wird neuer BPM-Präsident