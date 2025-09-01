Dr. Vera Saal folgt beim Rheinmetall-Konzern als Personalvorständin und Arbeitsdirektorin auf Dr. Ursula Biernert-Kloß. CHRO Nicole Engenhardt-Gillé hat Freenet verlassen. Und Tobias Müller ist neuer HR Manager bei Evonik Industries.

Bei der Rheinmetall AG rückt Dr. Vera Saal zum 1. September 2025 als Chief Human Resources Officer (CHRO) und Arbeitsdirektorin in den Vorstand auf – sie folgt auf Dr. Ursula Biernert-Kloß, die nach nur knapp einem Jahr im Amt am 31. August 2025 ausgeschieden ist. Grund dafür seien unterschiedliche Vorstellungen hinsichtlich strategischer Fragestellungen gewesen, hieß es in einer Mitteilung des Konzerns. Saal war zuvor als Executive Vice President Labour Relations, Long and Short Term-Incentives im Rheinmetall-Konzern tätig.

Bild: Rheinmetall Vera Saal

Freenet: Personalchefin Nicole Engenhardt-Gillé geht

Der Vorstand von Freenet wird von sechs auf zwei Personen reduziert, wie es laut diversen Medien der Aufsichtsrat am 5. August 2025 beschlossen haben soll – das betrifft auch das Ressort von Chief Human Resources (CHRO) Nicole Engenhardt-Gillé. Sie war zuletzt seit 2023 als Vorständin Personal und ESG Teil der Unternehmensspitze.

Neuer HR Manager bei Evonik Industries

Tobias Müller ist seit Anfang August 2025 HR Manager bei Evonik Industries. Er war bislang in dem Unternehmen seit 2021 als Senior Talent Acquisition Manager tätig.

Eefje Pompen hat bei Enercity AG gestartet

Am 1. August 2025 hat Eefje Pompen die neue Funktion als Vorstandsmitglied und Arbeitsdirektorin bei der Enercity AG angetreten. Die Haufe Online Redaktion hatte zu dem Wechsel im April ausführlich berichtet.

Kerstin Rapp ist Personalleiterin bei Hanse Merkur

Bei Hanse Merkur hat Kerstin Rapp am 1. August 2025 die Leitung der Personalabteilung übernommen. Zuvor verantwortete sie den Personalbereich bei Peek & Cloppenburg und die Personalarbeit in sieben Ländern.

Bild: Hanse Merkur Kerstin Rapp

Anja Emde leitet das Personal im WGV-Vorstand

Der Vorstand der Württembergische Gemeinde-Versicherung (WGV), der WGV-Versicherung AG und der WGV-Lebensversicherung AG hat ein neues Mitglied: Anja Emde folgt auf Ralf Pfeiffer, der Ende Juni 2025 in den Ruhestand getreten ist. Zu ihrer Verantwortung gehört unter anderem der Bereich Personal. Emde ist seit Jahren als Abteilungsdirektorin Personal bei der Versicherung tätig.

Montana Aerospace: Vicky Welvaert steigt in Geschäftsleitung auf

Personalchefin Vicky Welvaert wurde zum Mitglied der Geschäftsleitung bei der Montana Aerospace bestellt. Als Chief Human Resources Officer (CHRO) ist sie weiterhin für das Personal auf Konzernebene verantwortlich.

Personalvorstand verlässt Lafim-Diakonie

Matthias Welsch, Personalvorstand von Lafim-Diakonie, ist nach vier Jahren im Amt vorzeitig zum 31. August 2025 aus dem Gremium ausgeschieden. Er werde von Potsdam in eine Diakonie nach Hessen wechseln, hieß es.

Detecon: Säde Thomkins ist Chief Human Resources Officer

Säde Thomkins wurde zur neuen Chief Human Resources Officer (CHRO) und Mitglied des Global Executive Teams von Detecon berufen. Sie hat die Rolle am 1. August 2025 übernommen. Thomkins leitete in den vergangenen Jahren den Personalbereich bei Detecon Alpine, wo sie ebenfalls Mitglied im Executive Board war.

Neue CHRO bei Leonardo Hotels Central Europe

Leonardo Hotels Central Europe hat Anke Maas zur Chief Human Resources Officer (CHRO) ernannt. Ihr Fokus soll auf Mitarbeiterbindung, Organisationsentwicklung und Digitalisierung liegen. Sie war zuletzt seit 2012 als HR Director in dem Unternehmen tätig.

Bild: Haufe Online Redaktion Anke Maas

Neue Head of HR bei Jordans Untermühle

Sarah Brang ist seit Anfang August 2025 Head of Human Resources (HR) bei Jordans Untermühle. Sie kam vom Alpenresort Schwarz, wo sie zuletzt unter anderem auch im Recruiting tätig war.

Rapid Data mit neuer Chief People & Culture Officer

Friderike Schröder hat vor Kurzem ihre Stelle als Chief People & Culture Officer bei Rapid Data angetreten. Sie hatte zuvor leitende Funktionen als Personalerin unter anderem bei Rate Pay und Verivox inne.

Kerakoll ernennt Group Chief People Officer

Martina Colombara wurde vor Kurzem zur neuen Group Chief People Officer von Kerakoll ernannt. Sie wird in dieser Funktion Teil des Executive Leadership Teams der Gruppe sein. Zuvor war Colombara ab 2021 als Group Chief Human Resources and Organization Officer bei F.lli De Cecco.

Wechsel in der Personalleitung beim ZIA

Torsten Labetzki ist seit August 2025 Chief Operating Officer (COO) beim Zentralen Immobilien Ausschuss (ZIA) und verantwortet die Bereiche Recht, Steuern, Finanzen, Controlling, Veranstaltungs- und Mitgliedermanagement sowie Personal. Er gehörte bereits zuvor der Geschäftsleitung des Verbands an.

Fuchs Schmitt: COO verantwortet Personalbereich

Heiko Lenz hat am 18. August 2025 die Position des Chief Operating Officers (COO) bei Fuchs Schmitt übernommen und wird in dieser Funktion auch den Bereich Personal leiten. Davor war er Head of Purchasing & Supply Chain Management bei Hallhuber.

Bild: Fuchs Schmitt GmbH & Co. KG Heiko Lenz

Stadtverwaltung Neuwied: Neuwahl des Personalrats

Die Stadtverwaltung Neuwied hat einen neuen Personalrat: Neu dazu kommt Thomas Scheer. Jörg Hergott bleibt Vorsitzender und Stefanie Stavenhagen seine Stellvertreterin. Weiter im Führungsteam sind auch Thomas Kurz und Daniela Franz. Der Personalrat setzt sich insgesamt aus 13 ordentlichen Mitgliedern zusammen.

Neuer Leiter des Personaldezernats in Neu-Ulm

Am 1. August 2025 hat Ralf Mager die Leitung des Dezernats 1 der Stadtverwaltung Neu-Ulm übernommen. Damit ist er künftig auch für den Bereich Personal verantwortlich. Er war zuvor stellvertretender Dezernent sowie Leiter der Zentralen Dienste und Wahlen. Mager folgt auf Anton Bullinger, der in den Ruhestand getreten ist.

Neue Chief Executive Officer bei DHR Global

Das Talentberatungsunternehmen DHR Global gab im August die Ernennung von Priya Taneja zur Chief Executive Officer (CEO) mit Wirkung zum 1. September 2025 bekannt. Sie folgt auf Geoff Hoffmann, der sich auf seine Rolle als Chairman of the Board konzentrieren wird. Taneja war zuvor seit 2024 President & Chief Operating Officer (COO) bei DHR.

Hibob holt Sophie Chesters ins Führungsteam

Der HR-Plattformanbieter Hibob hat Sophie Chesters zur Chief Marketing Officer ernannt. Sie hat 25 Jahre Erfahrung als B2B-Führungskraft im SaaS-Marketing. Chesters ist in London ansässig.





Das könnte Sie auch interessieren:

Die 40 führenden HR-Köpfe von 2007 bis 2025

ZPE: Personalertreffen zum Messejubiläum



