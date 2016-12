Neuer Personalleiter bei der Deutschen Leasing

06.09.2012 | Personalie

Andreas Kaffka

Bild: Deutsche Leasing AG

Andreas Kaffka (50) ist seit August Leiter Personal der Deutsche Leasing AG in Bad Homburg. Er kommt von der Repower Systems SE mit Sitz in Hamburg, einem führenden Hersteller von Windenergieanlagen.

Bei Repower Systems hatte Kaffka die weltweite Verantwortung für Human Resources inne. Zuvor war er unter anderem bei ABB Daimler Benz Transportation (Adtranz) tätig. Dort verantwortete er die Bereiche Recruiting und Personalmarketing.

Außerdem leitete Kaffka das Personalmanagement für die BMW-Niederlassungen in Ostdeutschland, ab dem Jahr 2001 das der BMW Bank mit Sitz in München und übernahm anschließend HR-Führungspositionen bei BMW in Südafrika sowie Zentral- und Osteuropa.