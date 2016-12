20.06.2012 | Personalie

Wilhelm Oehlschläger

Bild: Bayer Business Services

Wilhelm Oehlschläger übernimmt ab sofort neben seiner Aufgabe als Personalleiter die Funktion des Arbeitsdirektors der Bayer Business Services GmbH und wird Mitglied der Geschäftsführung. Er folgt auf Norbert Fieseler, der in den Ruhestand geht.

Fieseler stand seit dem Jahr 2006 als zweiter Geschäftsführer an der Spitze von Bayer Business Services. Oehlschläger, geboren 1963 in Köln, begann seine Laufbahn im Jahr 1990 bei Bayer. Seitdem hatte er mehrere Führungspositionen im Personalmanagement verschiedener Konzernbereiche inne. Unter anderem war er drei Jahre als Human Resources Consultant für die Gesundheitssparte von Bayer in Toronto, Kanada, tätig. Weitere drei Jahre war er weltweit verantwortlicher Personalleiter der Division „Consumer Care“ von Bayer HealthCare in New Jersey, USA. Seit dem 1.7.2011 ist Oehlschläger Personalleiter von Bayer Business Services. In dieser Rolle berichtet er auch weiterhin an Daniel Hartert, den Vorsitzenden der Geschäftsführung von Bayer Business Services.