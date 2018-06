Im Lindner Hotel City Plaza in Köln findet der BGM-Kongress statt. Bild: Lindner Hotels AG

Am 10. und 11. Oktober veranstaltet das Management Center of Competence (MCC) in Köln einen Kongress zum betrieblichen Gesundheitsmanagement. Über zwanzig Vorträge widmen sich an den beiden Tagen der Wissensvermittlung in dem Bereich.

"Der Produktionsfaktor 'Mensch' im Mittelpunkt" ist Thema des Kongresses, der im Lindner Hotel City Plaza in Köln stattfindet. Die Veranstaltung steht unter der Schirmherrschaft des Bundesverbands Betriebliches Gesundheitsmanagement (BBGM).

Fachvorträge von Experten und Praxisbeispiele aus Unternehmen

In mehr als zwanzig Fachvorträgen und Podiumsdiskussionen können sich die Teilnehmer über den Status Quo und die aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen im betrieblichen Gesundheitsmanagement informieren. Experten aus Wissenschaft und Praxis sprechen unter anderem zu Trends im Arbeits- und Gesundheitsschutz, dem Einfluss der Ernährung auf die Gesundheitsförderung, gesunde Führung, Gesundheitslotsen im Betrieb, nachhaltige Unternehmensführung und die Arbeit der Zukunft. Praxisbeispiele aus Unternehmen zeigen, wie gelungenes Gesundheitsmanagement aussehen kann.

Darüber hinaus debattieren Experten in verschiedenen Diskussionsrunden aktuelle Fragestellungen wie "Gesundheit als Managementaufgabe?" oder "Wie passt die Theorie zur praktischen Umsetzung?". Moderiert wird die Veranstaltung von Professor Bernhard Badura von der Universität Bielefeld und Katharina Schmitt vom Personalmagazin.

Weitere Informationen und ein Anmeldeformular finden Sie hier (Link nicht mehr verfügbar)