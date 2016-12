13.08.2012 | Personalie

Markus Resch

Bild: Veolia Verkehr

Der Aufsichtsrat von Veolia Verkehr hat vor Kurzem Markus Resch, COO des Unternehmens, mit Wirkung bis Ende August 2013 zum Arbeitsdirektor bestellt. Er folgt auf Ulrike-Haber Schilling.

Haber-Schilling verlässt das Unternehmen zum 31. August 2012. Sie wechselt zum 1. September als Personalvorstand zu DB Fernverkehr. Resch gehört der Veolia Verkehr-Geschäftsführung seit dem Jahr 2011 an. Er verantwortet in dieser Position das deutsche Geschäft mit den Regionen Nord-Ost, Süd, Süd-West und West. Außerdem ist Resch Bereichsleiter Sales beim Nahverkehrsanbieter mit Sitz in Berlin.