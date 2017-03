08.02.2013 | Termin

Jörn Quitzau

Bild: Berenberg Bank

Den 10. Fachkongress "Zeit für Personalentwicklung" veranstaltet der Deutsche Verband für Coaching und Training (dvct) am 19. März in Hamburg. Am Vorabend findet eine Veranstaltung mit Keynote Speaker Dr. Jörn Quitzau (Berenberg Bank) statt.

Quitzau wird zum Thema "Auswirkungen der Finanzkrise auf die Personalentwicklung in deutschen Unternehmen am Beispiel der Berenberg Bank" auf den Fachkongress einstimmen.

Der Fachkongress ist eine Veranstaltung für Coachs, Trainer, Unternehmensvertreter und Weiterbildner. Die Teilnehmer erleben 16 Workshops und Vorträge in parallelen Veranstaltungen. Die Kongressinhalte reichen von Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung bis hin zu Führungsthemen und Coaching im Unternehmen. Auch Gesundheitsmanagement und die Bedeutung von Körpersignalen werden thematisiert.