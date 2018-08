Die Bewerbungsfrist für den HR Next Generation Award 2016 wird um zwei Wochen verlängert: Noch bis 13. Juni können sich junge Personaler, die am Beginn ihrer Karriere bereits Außergewöhnliches leisten, für den Nachwuchspreis bewerben.

Interessierte können dazu bis 13. Juni eine formlose E-Mail mit ihrem Lebenslauf und gegebenenfalls Projektbeispielen an Brigitte Pelka senden (brigitte.pelka@haufe-lexware.com), in der sie in etwa zehn Sätzen begründen, warum sie ein würdiger Gewinner des Awards wären. Die Bewerber werden dann zu einem strukturierten, zeitversetzten Video­interview eingeladen. Die Top 5 wählt eine hochrangige Jury aus. Wie im Vorjahr auch sind die fünf Finalisten wieder zur Preisverleihung und einer Kurzpräsentation mit professionellem Coaching beim DGFP Lab eingeladen, das dieses Jahr am 28. September in Berlin stattfindet. Ausführliche Infos zur Teilnahme finden Sie im Top-Thema HR Next Generation Award 2016.