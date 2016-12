"Der Personalkongress 2012" lädt zum Wissensaustausch ein

09.10.2012 | Veranstaltung

In der Lokhalle Göttingen findet "Der Personalkongress 2012" statt.

Über 800 Personalentscheider und HR-Anwender werden auf dem Personalkongress 2012 erwartet. Die Veranstalter versprechen den Teilnehmer einen vielfältigen Wissenstransfer zu allen Themen, die Personaler bewegen.

"Der Personalkongress 2012" findet am 28. und 29. November in der Lokhalle Göttingen statt. Die Teilnehmer können sich in acht parallelen Veranstaltungsreihen zu den Themen Personalstrategie, -entwicklung, -beschaffung und –prozesse informieren. Aber auch der Austausch, das Networking und die Interdisziplinarität sind Elemente des Veranstaltungsformats.

Zukunft der Personalarbeit im Science Park

Im Science Park stellen Universitäten und Hochschulen aktuelle Arbeiten der angewandten HR-Forschung vor. In der Veranstaltung Business meets Science treffen sich Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft zum übergreifenden Erfahrungsaustausch über wissenschaftliche Ansätze und ihre Praxistauglichkeit. Das TDS Institut für Personalforschung präsentiert sich zusammen mit der Hochschule Pforzheim und weiteren Partnern aus der Wissenschaft. Hier werden aktuelle Forschungsarbeiten vorgestellt und der Austausch mit namhaften Wissenschaftlern forciert. Außerdem präsentieren Studierende des Studiengangs Personalwirtschaft und die Besten des HR-Young Talent Awards ihre Arbeiten zum Thema „Personalarbeit der Zukunft" und diskutieren die Ergebnisse mit dem hochkarätigen Kongresspublikum.

Separates Anwenderforum

Zudem ist ein Anwenderforum im Kongress integriert. In dieser Veranstaltung erhalten die Teilnehmer aktuelle Informationen zu Themen wie Entgeltabrechnung oder Steuer-, Sozialversicherungs-, Arbeits- und Tarifrecht und bekommen praktische Tipps und Tricks für die tägliche Arbeit mit ihrer Personalsoftware.

Alle Informationen zum Kongress und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter www.sdworx.de.