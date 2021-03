Management-Vordenker Dave Ulrich erhält für seine Verdienste um die Organisationsentwicklung und die HR-Profession den "Lifetime Achievement Award" des Institute for Management Studies. Es ist erst das vierte Mal in der 47-jährigen Geschichte des Instituts, dass diese Auszeichnung vergeben wird.

Dave Ulrichs Forschungen und Schriften haben ihm den Titel "der Vater des modernen HR" eingebracht, heißt es in der Pressemitteilung des Institute for Management Studies (IMS). Ulrich wird von der Business Week als Management-Guru Nummer eins eingestuft und wurde von Fast Company als einer der zehn kreativsten Menschen in der Wirtschaft bezeichnet. Ulrich wird als Top-fünf-Coach in Forbes gelistet und auf Thinkers50 als einer der weltweit führenden Business-Denker anerkannt.

"Vater des modernen HR": Ulrich erhält Award für sein Lebenswerk

Ulrich ist Autor oder Co-Autor von über 30 Büchern und 200 Artikeln über Führung und Organisationsdesign. Sein neuestes Buch "Reinventing the Organization: How Companies Can Deliver Radically Greater Value in Fast-Changing Markets (2019)", das er zusammen mit Arthur Yeung geschrieben hat, bietet ein sechsstufiges Framework, um Organisationen aufzubauen und zu führen, die auf sich schnell verändernde Märkte reagieren. Zu einem Interview mit Ulrich und Yeung zu ihrem Buch gelangen Sie hier.

Charles Good, Präsident des IMS, begründet die Auszeichnung folgendermaßen: "Die Beiträge von Dave Ulrich haben die Organisationsentwicklung maßgeblich geprägt. Seine Bemühungen haben dazu beigetragen, HR-Praktiken so zu transformieren, dass sie sich an den Kundenbedürfnissen orientieren und sich um die Fähigkeiten der Organisation herum integrieren. Wir fühlen uns geehrt, ihm den Lifetime Achievement Award des IMS zu verleihen."

Business-Partner-Modell prägt HR-Abteilungen bis heute

Der Name Dave Ulrich ist untrennbar mit seinem Business-Partner-Modell verbunden, das HR-Organisationen mehr als zwei Jahrzehnte geprägt hat und in vielen Unternehmen und Personalabteilungen immer noch lebendig ist. Im Interview mit dem Personalmagazin zog Ulrich 2017 eine persönliche Bilanz zu seinem Modell.





