30.11.2012 | Personalie

Konstanze Carreras

Bild: BMW Group

Die ehemalige CSR-Verantwortliche bei BMW, Konstanze Carreras, hat seit Kurzem in der Personalabteilung der BMW Group die neugeschaffene Position Internationale Steuerung Berufsausbildung inne.

Carreras führt in der neuen Position das Netzwerk der Leiter der Berufsausbildungen in den Werken der BMW Group. Sie berichtet an Ralf Urlinger, Leiter der BMW Group Bildungsakademie.