Capera eröffnet neue Standorte

03.01.2013 | Personalie

Andrea Förster

Bild: Capera

Andrea Förster ist Standortleiterin für das neue Büro der Capera Personal- und Managementberatung in Bielefeld. Am neuen Standort Augsburg übernimmt Peter Lösch die Leitung.

Förster (41) übernimmt die unternehmerische Verantwortung als Partnerin bei Capera Consulting am nunmehr neunten Standort der Personalberaters in Deutschland. Zuvor war sie als Personalleiterin in verschiedenen Unternehmen tätig. Lösch (48) war vor seiner Tätigkeit für Capera unter anderem bei Steinbach und Partner als Personalberater beschäftigt.