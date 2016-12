Bitkom vergibt Nachwuchspreis für E-Learning

22.10.2012 | Award

Wer E-Learning erfolgreich in der Praxis einführt, kann sich für den D-Elina bewerben.

Junge Talente der E-Learning-Branche können sich ab sofort um den Nachwuchspreis "D-Elina" bewerben. Der bereits zum achten Mal ausgeschriebene Award wird erstmals vom Hightech-Verband Bitkom verliehen.

Die Preisvergabe findet Ende Januar 2013 auf der E-Learning-Messe Learntec in Karlsruhe statt. Der ursprüngliche Träger des Preises, das Deutsche Netzwerk der E-Learning Akteure D-Elan, hat sich kürzlich mit dem Bitkom zusammengeschlossen.

Der Preis richtet sich direkt an den Nachwuchs in Schulen, Hochschulen und Unternehmen. Bewerben können sich in mehreren Kategorien Schüler, Lehrer und Erzieher, aber auch Studenten und Wissenschaftler sowie Startups und etablierte Unternehmen. Gesucht werden Konzepte, Lösungen und fertige Produkte, die digitale Medien in beispielhafter Form in Lernprozesse in Schule, Hochschule, Unternehmen oder öffentliche Verwaltung integrieren. Preiswürdig sind vor allem der Innovationsgrad des Konzepts und der durchdachte Einsatz der Medien. Das können zum Beispiel simulations- oder spielbasierte Anwendungen sein, das Schaffen von Communities mit sozialen Medien wie Wikis und Blogs oder auch die Integration von E-Learning in die Personalentwicklung.

Der D-Elina hat sich zum Ziel gesetzt, jungen Menschen, die zukunftsweisende E-Learning-Anwendungen entwickeln, Sichtbarkeit zu geben und ihre Ideen und Lösungen zu würdigen. Neben attraktiven Sachpreisen gibt es deshalb für alle nominierten Projekte die Chance, sich öffentlich zu präsentieren. Dazu wird es eine eigene Aktionsfläche auf der Learntec vom 29. bis 31. Januar 2013 in Karlsruhe geben. Die Nominierten können sich dort kostenfrei vorstellen und von direkten Kontakten zu potenziellen Arbeitgebern, Kooperationspartnern oder Kunden profitieren.

Alle Informationen zum Award und zu den Teilnahmebedingungen unter www.d-elina.de.