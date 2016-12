Angela Titzrath wird neuer Personalvorstand der Deutschen Post

15.12.2011 | Personalszene

Der Aufsichtsrat der Deutschen Post AG hat Angela Titzrath in den Konzernvorstand des Post- und Logistikkonzerns bestellt. Die 45-Jährige wird 2012 die Nachfolge von Personalvorstand und Arbeitsdirektor Walter Scheurle antreten, der auf eigenen Wunsch in den Ruhestand geht. Das genaue Datum des Wechsels steht noch nicht fest.

Angela Titzrath ist seit 20 Jahren in unterschiedlichen Führungspositionen innerhalb des Daimler Konzerns tätig. Aktuell ist sie Mitglied der Geschäftsführung der EvoBus GmbH und in dieser Position zuständig für die Bereiche Marketing, Vertrieb und AfterSales. Zugleich ist sie Mitglied des Daimler Bus Vorstands. Davor war sie als Leiterin des Executive Management Developments der Daimler AG verantwortlich für die Gestaltung, Einführung und Steuerung sämtlicher Personalentwicklungsmaßnahmen für das Top-Management und Besetzungen im Daimler Konzern weltweit.

In dieser Rolle waren ihr auch die Bereiche Marketing & Recruiting der Konzern-Nachwuchsführungskräfte sowie das Expatriate Management und die Corporate Academy des Konzerns unterstellt. Zwischen 1991 und 2005 arbeitete Titzrath in verschiedenen Positionen für den Konzern in Deutschland, Italien, Kanada und Spanien. Ihr Studium der Wirtschaftswissenschaften und Romanischer Philologie absolvierte sie an den Universitäten Bochum, Perugia (Italien) und Coimbra (Portugal).