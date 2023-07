Reinhören lohnt sich: Kristina Enderle da Silva und Julia Senner hinterfragen im Podacst "neues lernen" aktuelle Lerntrends, liefern Fakten und geben Einblicke in die Unternehmenspraxis.

"neues lernen", das multimediale Produkt für alle, die Lernen im Unternehmen vorantreiben, veröffentlicht alle zwei Wochen einen Podcast. In Folge sechs dreht sich alles um Personal- und Organisationsentwicklung.

Disruptionen wie der rasante technologische Wandel fordern Organisationen heraus, auf organisationaler und personeller Ebene. Doch wie arbeiten Personal – und Organisationsentwicklung erfolgreich ineinander, um die Herausforderungen zu meistern? Welche Rolle spielt dabei Weiterbildung und welche Erfolgsfaktoren gibt es?

Sechste Folge: Dreamteam Personal- und Organisationsentwicklung

All das diskutieren die Redakteurinnen Kristina Enderle da Silva und Julia Senner in der sechsten Folge des Podcasts "neues lernen" mit Professorin Simone Kauffeld von der TU Braunschweig, die das Zusammenwirken von Personal- und Organisationsentwicklung aus wissenschaftlicher Sicht betrachtet. Sie wird einordnen, inwiefern das "Dreamteam" in der Praxis gelingt und welche Erfolgsfaktoren es gibt, damit Personal- und Organisationsentwicklung sich wechselseitig stützen.





Was noch kommt: die nächste Podcast-Folge

In der nächsten Podcastfolge, die am 25. Juli erscheint, dreht sich alles um das Thema selbstlernende Organisation.

