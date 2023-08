"neues lernen", das multimediale Produkt für alle, die Lernen im Unternehmen vorantreiben, veröffentlicht alle zwei Wochen einen Podcast. In Folge 8 dreht sich alles um Weiterbildungen für Produktionsmitarbeitende.

Schichtarbeit, Werkshalle - und vor allem keinen festen Büroarbeitsplatz mit digitalen Endgeräten. Da ist Weiterbildung keine Selbstverständlichkeit und auch kein Selbstläufer. Doch wie gelingt es, Beschäftigten in der Produktionshalle adäquate Weiterbildungsangebote zu bieten, die den Bedingungen in der Werkshalle gerecht werden?

Podcast-Folge 8: Lernen im Arbeitsalltag - auch international

Das A und O: Die Rahmenbedingungen in der Produktionshalle zu kennen. Das haben auch die Verantwortlichen bei Infineon erlebt. Jessica Richter, Head of People and Leadership Development, und Marielle Effenberger, People Development Expert am Standort Warstein, geben im Gespräch Einblick, wie sie Weiterbildung für die Produktionsmitarbeitenden von Infineon organisiert - und welche Lernerfahrung sie selbst dabei gemacht haben.





Was noch kommt: die nächste Podcast-Folge live auf der ZP Europe

In zwei Wochen können die Hörerinnen und Hörer live dabei sein, wenn der Podcast aufgezeichnet wird. Auf der Messe Zukunft Personal Europe in Köln stellt sich Professorin Fabiola Gerpott um 12.30 Uhr auf der "Future Work Stage" den Fragen zum Thema "Kiss-up, kick-down – wie ein altes Führungsphänomen in der neuen Arbeitswelt überlebt". Die Folge wird später wie immer auf den gängigen Podcast-Plattformen zur Verfügung stehen.

Abonnieren Sie den Podcast, sodass Sie über jede neue Folge informiert werden, unter neues-lernen.podigee.io.