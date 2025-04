Auf der Messe Learntec dreht sich vom 6. bis 8. Mai in den Karlsruher Messehallen wieder alles um das digitale Lernen. Besucher und Besucherinnen können sich bei den über 400 Ausstellenden über aktuelle Produkte informieren und auch den parallel stattfindenden Kongress zum Update und Netzwerken nutzen.

Auf der Messe steht die Präsentation der aktuellen Bildungstechnologie im Vordergrund. In den Hallen 1 und 2 dreht sich dabei alles um die berufliche Aus- und Weiterbildung. Dort sind neben den Ausstellerständen auch das Future Lab, die AR/VR Area, die Main Stage mit Keynotes und Panels sowie die Focus Stage mit wechselnden Themenslots untergebracht. Gleich zum Auftakt der Messe wird "neues lernen" als Medienpartner der Learntec mit einem Talk auf der "Exhibitor Stage" in Halle 1 um 9.30 Uhr vertreten sein. HR-Professorin Anja Schmitz wird der Redaktion Rede und Antwort stehen zu den aktuellen Entwicklungen rund um das digitale Lernen.

KI dominiert die Lerntechnologie-Innovationen

Eines der übergreifenden Themen der Messe ist, wie die Effektivität beruflicher Weiterbildung gesteigert werden kann – indem diese personalisiert ist, durch spielerische Elemente begeistert und damit die intrinsische Motivation der Mitarbeitenden beflügelt. Dabei ist KI die dominierende Innovation bei den Lerntechnologien, wie E-Learning-Expertin Sünne Eichler vom Learntec-Kongresskomitee betont: "Das beschäftigt Anbieter wie Anwender. Wie kann KI die Erstellung von Lernangeboten und Lernumgebungen zum Positiven verändern, beispielsweise effizienter machen oder die Lernenden stärker in den Fokus nehmen? Das zeigt sich am Beispiel Lernbegleiter besonders gut: Lernende können sich individuell mit ihrem persönlichen Chatbot austauschen, gleichzeitig ist aber auch eine Lernbegleitung durch Menschen wichtig. Und das ist vielleicht die wichtige Botschaft: Die KI ist eine großartige Assistenz, um Freiraum für persönliche Begleitung zu schaffen."

Learntec: Messe und Kongress

Das Messeprogramm wird flankiert vom Learntec-Kongress. Hier präsentieren rund 90 internationale Speaker und Speakerinnen aktuelle Forschungsergebnisse und Praxisbeispiele. Dazu zählen etwa Informatiker Professor Jan Peters, KI-Expertin und Cambridge-Dozentin Philippa Hardman, Biologe und Hirnforscher Martin Korte oder Neurologe und Psychiater Volker Busch. Auch hier wird künstliche Intelligenz das dominierende Thema sein.

Zusätzlich: New Work Evolution

In Halle 3 findet parallel zur Learntec die New Work Evolution statt, deren Vorträge und Ausstellende sich um die Zukunft der Arbeit drehen. Welche neuen Konzepte von Arbeit gibt es? Wie geht menschenzentriertes sinnstiftendes Arbeiten? Das sind Fragestellungen, die auf der New Work Evolution thematisiert werden.

Auf der neuen Live-Podcast-Bühne ist "neues lernen" gleich mit zwei Podcast-Folgen am Start: Am 7. Mai um 13 Uhr dreht sich alles um die Frage, wie KI-Assistenten das Lernen bereichern können. Am gleichen Tag um 15 Uhr wird die neues-lernen-Redaktion mit Markus Väth über sein Konzept des "Radikalen Arbeitens" sprechen. An allen drei Tagen ist Haufe auf der New Work Evolution mit dem Buchprogramm und diversen Vorträgen am Stand 3.B20 vertreten.

Tipp: Mit dem Code "LT25NeuesLernen" gibt es hier ein Gratisticket zur Learntec.





