Zuwanderer fühlen sich am Arbeitsmarkt oft benachteiligt

02.08.2012 | Diskriminierung

Migranten werden am Arbeitsmarkt benachteiligt.

Migranten machen einer Studie zufolge überdurchschnittlich oft die Erfahrung, dass sie auf dem Arbeitsmarkt ungerecht behandelt werden. Offen ist allerdings, ob dieser Eindruck auf Tatsachen beruht oder auf einer größeren Sensibilität.

Menschen aus Zuwandererfamilien fühlen sich in Deutschland fast doppelt so oft benachteiligt wie Bürger ohne Migrationshintergrund. Das ist das Ergebnis einer Befragung, die die Antidiskriminierungsstelle des Bundes und der Sachverständigenrat für Migration in Berlin vorgestellt haben. Die meisten "Benachteiligungserfahrungen" gab es demzufolge bei Ämtern und Behörden sowie auf dem Arbeitsmarkt. Ein Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland war allerdings nicht auszumachen.

42 Prozent der Zuwanderer fühlen sich diskriminiert

24 Prozent der Befragten ohne Migrationshintergrund berichteten von Fällen, in denen sie sich ungerecht behandelt fühlten. Bei den Befragten mit ausländischen Wurzeln waren es hingegen 42 Prozent. Die Studie lässt allerdings ausdrücklich offen, ob die Klagen auf tatsächliche Benachteiligungen zurückzuführen sind oder lediglich auf eine erhöhte Sensibilität der Befragten. Für die Untersuchung waren im vergangenen Sommer mehr als 9.200 Menschen in verschiedenen deutschen Ballungsräumen befragt worden - drei Viertel von ihnen kamen aus Zuwandererfamilien.

Mehr Offenheit im Umgang mit ethnischer Vielfalt gefordert

Die Leiterin der Antidiskriminierungsstelle, Christine Lüders, sprach von einem "Warnsignal". Sie empfahl den Behörden, ihre Mitarbeiter im Umgang mit ethnischer Vielfalt weiter zu schulen und auf eine sprachlich vielfältige Zusammensetzung des Personals zu achten. Gegen Benachteiligungen auf dem Arbeitsmarkt riet sie zur Einführung anonymisierter Bewerbungsverfahren, die keine Rückschlüsse auf die ethnische Herkunft der Kandidaten zulassen.