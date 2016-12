16.05.2012 | Webinar

In 30 Minuten online über Nachfolgeplanung informieren.

"Nachhaltigkeit" ist ein Schlagwort, das man meist mit ökologischer und sozialer Verantwortung verbindet. Doch auch HR-Maßnahmen müssen nachhaltig sein. Wie Personaler die Führungsnachfolge im Talentmanagement-Prozess nachhaltig umsetzen, erfahren Sie im Webinar von DDI in Zusammenarbeit mit dem Personalmagazin am 19. Juni.

In 30 Minuten erfahren Sie im Webinar, wie Sie ein bewährtes Set an Prozessen nutzen, um frühzeitig Führungspotenzial zu identifizieren. Zudem wird aufgezeigt, wie Sie die beste Kombination an Assessment-Instrumenten auswählen, um die Führungsbereitschaft auf Basis der Unternehmenskriterien beurteilen zu können. Die Teilnehmer erhalten auch die Möglichkeit, ihr Unternehmen mit Hilfe eines bewährten Sets aus Erfolgsbeispielen zu benchmarken.

Das Webinar mit dem Titel "Nachfolgemanagement: Nachhaltige Führung für die Zukunft" findet am 19. Juni ab 9.30 Uhr statt. Referent ist Elmar Kronz, Vice President, DDI Europe. Es ist das vierte Online-Training in der sechsteiligen Serie. In den nächsten Monaten können Sie an den weiteren Webinaren zu den Themen "Performance Management" und "Auswirkungen auf das Business nachweisen" teilnehmen.

