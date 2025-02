Haben Sie schon einmal bemerkt, dass Ihre Mitarbeitenden nach der Mittagspause manchmal etwas träge wirken? Das ist nichts Außergewöhnliches. Was wir essen, hat direkten Einfluss auf unser Energielevel. Zu fettes Essen fordert viel Kraft für die Verdauung, was zu Müdigkeit führen kann. Ein kalorienarmes Mittagessen mit reichlich Gemüse hingegen ist leichter zu verdauen und spendet Kraft.

Tipps für gesunde Gewohnheiten im Arbeitsalltag

Doch das Essen hat nicht nur kurzfristige Auswirkungen auf das Energielevel. Eine gesunde Ernährung stärkt auch die Abwehrkräfte und hilft dabei, das Risiko für viele Erkrankungen zu senken. Das wirkt sich wiederum auf die Krankheitsquote und die allgemeine Zufriedenheit und Motivation der Mitarbeitenden aus. Mit den folgenden Tipps können Sie als Arbeitgeber gesunde Gewohnheiten im Arbeitsalltag Ihrer Mitarbeitenden fördern.

1. Bieten Sie gesunde Snack-Optionen an

Tauschen Sie die klassischen Kekse und Schokolade gegen Getreideriegel, Nüsse oder frisches Obst. Auch Rohkost wie Gurken, Paprika oder Karotten sind eine tolle und oft noch unentdeckte Snack-Alternative, die die Mitarbeitenden zwischendurch mit wertvoller Energie versorgt.

2. Stellen Sie Wasserstationen und Infused Water bereit

Wir alle wissen, wie wichtig es ist, ausreichend zu trinken - und die Bereitstellung von Infused Water mit frischen Zutaten wie Zitrone, Minze oder Ingwer macht das Trinken zu einem Genuss. Auch ungesüßte Tees sind eine tolle und gesunde Alternative zu Softdrinks.

3. Bieten Sie eine gesunde Lebensmittelauswahl in der Kantine

Falls Sie eine Kantine haben, können Sie hier den perfekten Raum schaffen, um Ihre Mitarbeitenden mit gesunden und ausgewogenen Mahlzeiten zu versorgen. Achten Sie darauf, dass nicht zu große Portionen serviert werden, denn auch zu viel Essen macht müde. Abwechslungsreiche Gerichte mit vegetarischen, veganen und glutenfreien Optionen stärken zudem das positive Arbeitgeberimage.

Essenszuschuss und Workshops zu gesunder Ernährung

4. Beteiligen Sie sich an den Kosten mit dem Essenszuschuss

Eine Kantine ist nicht zwingend erforderlich, um gesunde Mittagspausen finanziell zu fördern. Der sogenannte Essenszuschuss ermöglicht es Arbeitgebern, sich mit bis zu 7,50 Euro steuerlich vergünstigt oder gar steuerfrei am Mittagessen der Mitarbeitenden zu beteiligen. Hier bieten sich zahlreiche Lösungen an: von Essensgutscheinen bzw. Restaurantgutscheinen aus Papier bis hin zu Prepaid-Karten, die als Zahlungsmittel in Restaurants, Bäckereien, Metzgereien, im Supermarkt und sogar online bei Lieferdiensten genutzt werden können.

5. Ernährungsbewusste Catering-Optionen bei Events

Ob bei Firmenveranstaltungen, Workshops oder Teamevents - denken Sie daran, auch hier gesunde Optionen anzubieten. Von Salaten über gesunde Wraps bis hin zu vegetarischen oder veganen Gerichten gibt es vielseitige und zugleich schmackhafte Möglichkeiten, die Ihre Mitarbeitenden begeistern und zugleich gesund versorgen.

6. Organisieren Sie einen Workshop zu gesunder Ernährung

Eine Ernährungsumstellung lässt sich nicht allein durch theoretisches Wissen bewirken, sondern auch durch praktische Tipps wie etwa Meal Prep oder einfache Rezepte, die den Arbeitsalltag bereichern. Organisieren Sie einen Workshop, in dem Ihre Mitarbeitenden lernen, wie sie eine gesunde Ernährung in ihren Alltag integrieren können. Das kann zugleich den Teamgeist fördern, indem neue Gruppen entstehen, die sich zu gemeinsamen Mittagessen oder Kochsessions verabreden.

7. Unterstützen Sie Ernährungs-Challenges

Warum nicht eine kleine Ernährungschallenge starten? Zuckerfrei für 30 Tage oder 100 Prozent vegan – es gibt unendlich viele Möglichkeiten, das Team zu motivieren. Eine gemeinsame Challenge kann nicht nur das Bewusstsein für gesunde Ernährung schärfen, sondern auch den Austausch und die Zusammenarbeit im Team fördern.

8. Fördern Sie eine digitale Auszeit in der Mittagspause

Ermutigen Sie Ihre Mitarbeitenden, die Mittagspause bewusst zu genießen – ohne Ablenkungen durch den Bildschirm. Eine kleine digitale Auszeit tut nicht nur der Ernährung gut, sondern fördert auch das allgemeine Wohlbefinden. Gehen Sie hier selbst mit gutem Beispiel voran und zeigen Sie, wie wichtig es ist, sich Zeit zu nehmen, um wieder aufzutanken.

Achtsame Pausen fördern zugleich den Teamgeist

Gesunde Ernährung und eine achtsame Pause sorgen nicht nur für mehr Energie und Kreativität, sondern auch für einen positiven Teamgeist. Denken Sie daran: Es geht nicht nur darum, gesunde Gewohnheiten zu fördern, sondern auch darum, das gemeinsame Erlebnis und die Freude am Essen zu bewahren. Manchmal gehört ein kleiner Ausflug zur Eisdiele genauso dazu wie ein frischer Obstkorb auf dem Tisch.

Im dritten Teil unserer Themenserie erfahren Sie, wie Sie Ihre Mitarbeitenden dabei unterstützen können, eine gesunde Balance zwischen Berufs- und Privatleben zu finden.