Ihre Mitarbeitenden sind der Grundstein für Ihren Erfolg und Ihr Image. Sie schaffen, wozu Maschinen nicht in der Lage sind. Sie transportieren Menschlichkeit, Emotionen und geben Ihrem Unternehmen ein Gesicht gegenüber Partnern, Kunden und Kollegen. Ob Ihr Unternehmen für Fortschritt steht, hängt von der Kreativität und Innovationskraft Ihrer Mitarbeitenden ab, ob es als verlässlich und schnell gilt, können Sie auf die Motivation und Effektivität Ihres Teams zurückführen, tritt es als kundenfreundlich in Erscheinung, hängt von der emotionalen Verfassung Ihres Kundenservices ab. All diese Faktoren sind an die Gesundheit Ihrer Mitarbeitenden geknüpft und diese können Sie als Arbeitgeber positiv beeinflussen.

Der Einfluss der Mitarbeitergesundheit auf die Leistung

Sind Ihre Mitarbeitenden in einer guten körperlichen und psychischen Verfassung, verfügen sie über ein höheres Energielevel. Sie leiden also seltener unter Erschöpfung und sind weniger anfällig für Krankheiten, wodurch es seltener zu krankheitsbedingten Ausfällen kommt. Ihre Mitarbeitenden sind somit leistungsstärker und effizienter, es bleibt weniger liegen und Verlässlichkeit wird gewährleistet.

Gesunde Mitarbeitende sind außerdem weniger anfällig für Stress und Burnout. Dies hat direkte Auswirkungen auf ihre Produktivität, Kreativität und ihr Engagement im Unternehmen. Denn nur mit engagierten und kreativen Mitarbeitenden kommt es zu Fortschritt und Innovationen. Zudem wirkt sich eine gute Gesundheit auch positiv auf die Stimmung Ihrer Mitarbeitenden aus, was einer wertschätzenden Kommunikation mit ihren Kunden zugutekommt.

Es lohnt sich also, in die Gesundheit Ihrer Mitarbeitenden zu investieren. Aber wie können Sie die Gesundheit Ihrer Mitarbeitenden aktiv fördern?

Verringern Sie die Hürden für Sport und Bewegung

Besonders wichtig für die Gesundheit sind sportliche Aktivitäten. Neben einer Vollzeitstelle und den privaten Verpflichtungen ist es aber alles andere als leicht, auch noch sportliche Betätigungen im Alltag unterzubringen. Wie können Sie Ihren Mitarbeitenden helfen, Sport und Bewegung in den Wochenplan zu integrieren?

1. Bieten Sie eine Duschmöglichkeit & flexible Arbeitszeiten

Richten Sie in Ihrem Büro eine Duschmöglichkeit ein und schaffen Sie damit die Option, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren oder in der Mittagspause laufen zu gehen. Bieten Sie außerdem flexible Arbeitszeiten an, sodass für den Sport und das anschließende Essen eine längere Mittagspause oder ein späterer Start in die Arbeit möglich ist.

2. Subventionieren Sie Sport oder trainieren Sie gemeinsam

Um die körperliche Fitness Ihrer Mitarbeitenden zu fördern, können Sie beispielsweise Mitgliedschaften in Fitnessstudios subventionieren oder zur gemeinsamen Teilnahme an Stadt- oder Firmenläufen aufrufen. Trainieren Sie als Team gemeinsam mit einem Coach auf den nächsten Firmenlauf, das steigert nicht nur die Fitness, sondern auch das Teamgefühl.

3. Führen Sie Bewegungspausen in der Arbeitszeit ein

Besonders bei sitzenden Tätigkeiten sind regelmäßige Bewegungspausen von großer Bedeutung. Betonen Sie, wie wichtig die Pausen sind, stellen Sie automatische Erinnerungen ein, die Ihre Mitarbeitenden zum Aufstehen und Dehnen animieren und gehen Sie als Vorbild voraus, indem Sie selbst Bewegungspausen machen.

4. Schaffen Sie ergonomische Arbeitsplätze

Auch ein ergonomisch gestalteter Arbeitsplatz kann bei sitzender Tätigkeit körperlichen Beschwerden vorbeugen. Ein hochwertiger, individuell einstellbarer Bürostuhl und ein höhenverstellbarer Schreibtisch, der auch das Arbeiten im Stehen ermöglicht, können Beschwerden im Rücken, Nacken oder in den Gelenken verhindern.

Schützen Sie die psychische Gesundheit Ihrer Mitarbeitenden

Die psychische Gesundheit Ihrer Mitarbeitenden ist genauso wichtig wie die körperliche. Psychische Erkrankungen zählen zu den häufigsten Ursachen für Krankschreibungen von Arbeitnehmenden. Aber was können Sie zur emotionalen Gesundheit Ihrer Mitarbeitenden beitragen?

1. Schaffen Sie regelmäßige Möglichkeiten, Probleme anzusprechen

Geben Sie Ihren Mitarbeitenden im Rahmen von Feedbackgesprächen oder Update-Terminen regelmäßig die Möglichkeit, Probleme anzusprechen, denn nur dann können Sie aktiv etwas dagegen tun. Auch ein Firmenpsychologe oder eine Firmenpsychologin kann Mitarbeitenden mit emotionalen Problemen eine wichtige Unterstützung bieten.

2. Helfen Sie gestressten Mitarbeitenden, sich zu strukturieren

Oftmals leiden Mitarbeitende psychisch unter der Arbeitslast, weil sie es nicht schaffen, den Überblick zu bewahren und ihre Aufgaben sinnvoll nach Prioritäten abzuarbeiten. Anstatt eine Aufgabe nach der anderen strukturiert anzugehen, machen sie alles auf einmal, aber nichts ordentlich. Zeigen Sie Verständnis für diese Überforderung und helfen Sie diesen Mitarbeitenden, sich zu strukturieren und ihre Zeit mithilfe von To-Do-Listen, Kalendereinträgen oder Projektmanagement-Tools besser zu managen. Sprechen Sie auch darüber, welche Arbeiten Priorität haben und welche erst später oder durch Kollegen erledigt werden können.

3. Stärken Sie den sozialen Kontakt unter den Mitarbeitenden

Organisieren Sie regelmäßige gemeinsame Mittagspausen oder Teamevents, um den Zusammenhalt und das Vertrauen im Team zu stärken. Teil einer Gruppe zu sein, sich zugehörig zu fühlen und sich austauschen zu können ist enorm wichtig für die emotionale Gesundheit jedes Einzelnen.

Gesunde Ernährung fördert die Mitarbeitermotivation

Auch die Ernährung hat großen Einfluss auf das Wohlergehen Ihrer Mitarbeitenden und kann mit einigen Maßnahmen vom Arbeitgeber gefördert werden, beispielsweise mit einer Prepaidkarte für den Essenszuschuss. Weitere Tipps und welche Rolle die Ernährung für die Gesundheit spielt, lesen Sie im nächsten Teil dieser Themenserie.