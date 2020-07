Bild: Corbis Nicht nur auf die neueste Technologie oder die Menge an Daten, sondern auch auf die Qualität der Daten kommt es bei HR-Tech-Lösungen an.

HR als Treiber der Digitalisierung: Was bedeutet das konkret? In seiner Kolumne gibt Thomas Otter Ratschläge und leistet einen Beitrag zur Diskussion um HR und Techologie. Zum Auftakt rät er: Jetzt ist es an der Zeit, die Kerndaten zu überprüfen, auszubessern und gegebenenfalls neu zu erfassen.