Alle Interessierten können sich bis 14. Februar an der Kienbaum Change-Studie 2014 beteiligen.

Eine der größten Herausforderung für Unternehmen heute und in Zukunft ist es, agil auf Veränderungen zu reagieren. Doch nicht alle verfügen über die wichtigsten Kompetenzen für diese Agilität. Welche Voraussetzungen dafür nötig sind, untersucht Kienbaum in einer neuen Studie.

Unter dem Titel "Change Studie 2014. Agil sein in unsicheren Zeiten" untersucht die Unternehmensberatung Kienbaum in der Studie folgende Leitfragen:

- Welchen Herausforderungen aus der Umwelt sind Unternehmen ausgesetzt?



- Wie nehmen Unternehmen diese Herausforderungen wahr und reagieren auf diese?



- Welche Fähigkeiten und Voraussetzungen sollte ein Unternehmen haben, um Veränderungen erfolgreich zu initiieren und umzusetzen?



- Welche Anwendungen können diese Ergebnisse für den Bereich des Personalmanagements haben?



- Wie können Entwicklungen in Unternehmen erfolgreich durchgeführt werden?

Kienbaum Change Studie 2014 bis 14. Februar online



Alle Interessierten können sich an der Studie bis zum 14. Februar beteiligen. Die Beantwortung des Online-Fragebogens nimmt etwa 15 Minuten in Anspruch. Es können nur vollständig ausgewertete Fragebogen in die Auswertung einfließen. Alle Angaben werden vertraulich und anonym behandelt. Nach der Auswertung können die Studienteilnehmer die Ergebnisse erhalten.