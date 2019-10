Firmen setzen auf virtuelle Konferenzen

Bei der Planung von Meetings achten viele Unternehmen zunehmend auf Nachhaltigkeit, etwa indem Vor-Ort-Meetings durch virtuelle Konferenzen ersetzt werden. Das zeigt eine aktuelle Umfrage.

Bei der Planung von Meetings achten viele Unternehmen zunehmend auf Nachhaltigkeit, etwa indem Vor-Ort-Meetings durch virtuelle Konferenzen ersetzt werden. Das zeigt eine aktuelle Umfrage.

49 Prozent der deutschen Unternehmen ersetzen reale Businesstreffen lieber durch virtuelle Meetings. Das ist eines der Ergebnisse der aktuellen Umfrage „Chefsache Business Travel 2019“, einer Initiative von Travel Management Companies im Deutschen Reiseverband (DRV). Dennoch könne nicht immer auf eine Reise verzichtet werden, da reale Treffen nach wie vor sehr wichtig für die persönlichen Beziehungen seien.

Nachhaltigkeit ist auch bei Vor-Ort-Meetings im Blick

Auch in diesen Fällen achten Unternehmen immer mehr auf Nachhaltigkeit. Die meisten Mitarbeiter bemühen sich laut Umfrage, mehrere Termine pro Reise zu verbinden (59 Prozent). Die Hälfte der Mitarbeiter nutzt an Stelle des Flugzeugs die Bahn. Öffentliche Verkehrsmittel statt Mietwagen buchen derzeit 42 Prozent der Befragten. In Zukunft wollen die meisten Firmen darauf achten, die Mitarbeiter in Hotels übernachten zu lassen, die für ihre Nachhaltigkeit ausgezeichnet wurden.