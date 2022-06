Zum 15. Mal haben vier Bildungsprojekte und -lösungen den Innovationspreis Delina auf der Messe Learntec erhalten. In der Kategorie "Aus- und Weiterbildung" kürte die Fachjury die virtuelle Lernplattform Festo LX, mit der sich personalisierte Lernwege konzipieren lassen, zum Sieger.

"Digitale Bildung hat in den vergangenen zwei Jahren pandemiebedingt einen massiven Schub erlebt. Welches Potenzial moderne Tools haben, um Lernstoff erlebbar zu machen, Inhalte nachhaltig zu vermitteln und gleichzeitig Lernenden wie Lehrenden Lust auf neue Technologien zu machen, das haben die diesjährigen Bewerbungen und vor allem die vier Gewinner deutlich gemacht", sagte Jurymitglied René Naumann. "Der Delina soll eine Anerkennung für herausragenden Leistungen in der digitalen Bildungslandschaft sein, aber auch ermutigen, in diesem Bereich immer wieder neue Wege zu gehen."

Verliehen wird der Innovationspreis für digitale Bildung in Zusammenarbeit mit dem Bitkom e.V. und der P-Didakt GmbH in den vier Kategorien "Frühkindliche Bildung und Schule", "Hochschule", "Gesellschaft und lebenslanges Lernen" sowie "Aus- und Weiterbildung". Eine 23-köpfige Fachjury aus Wissenschaft, Wirtschaft und Technologie sichtet und beurteilt die Einreichungen nach einem festgelegten Bewertungskatalog, beispielsweise auf einen durchdachten Einsatz moderner Technologien, die Transferbarkeit der Lösung, mediendidaktische Aspekte oder Datensicherheit.

Die Gewinner des Delina 2022

Kategorie "Aus- und Weiterbildung"

1. Platz: Festo Didactic SE: Die digitale Lernplattform "Festo LX – Festo Learning Experience" kommt in der Aus- und Weiterbildung in Berufsschulen, Hochschulen und Industrieunternehmen zum Einsatz. Sie basiert auf multimedialen Lernnuggets, die zu individuellen Lernpfaden zusammengefügt werden. Dabei können unterschiedliche Formate wie Texte, Bilder, Animationen oder Videos ebenso zum Einsatz kommen wie verschiedene Lernformate wie eLab, eLearning oder Evaluationen. Ein integriertes Autorentool ermöglicht es Lehrenden, die bereitgestellten Lerninhalte zu modifizieren oder neue Inhalte zu erstellen.

2. Platz: 3 Spin GmbH & Co.KG / Avacon (Eon): Lernen im Metaverse – 3 Spin Dream

3. Platz: Edeka Juniorengruppe e.V.: Edeka Azubi-Guide – Ausbilden leicht gemacht





Kategorie "Gesellschaft und lebenslanges Lernen"

1. Platz: ADA Power Woman GmbH: Die App "Ada - Mentor:in für die Tasche" richtet sich mit ihrem Micro-Learning-Angebot insbesondere an Frauen. In täglichen, zweiminütigen Videos von Expertinnen und Experten aus den Kategorien "Körpersprache", "Innere Haltung", "Stimme & Sprache" sowie "Kommunikation & Rhetorik" erhalten die Nutzerinnen Tipps, die sie im beruflichen und privaten Leben direkt umsetzen können. Ada soll eine Alternative zu ganztägigen, kostenintensiven Seminaren und Workshops sein, sodass Frauen sich zeit- und ortsunabhängig weiterbilden und stärken können.

2. Platz: Schweizer Paraplegiker-Zentrum: Freiraum - eine hybride Lernwelt für ein nachhaltiges und soziales Unternehmens-Co-working

3. Platz: Allianz SE – Group Strategy, Marketing, Distribution: Global Enablement and Training Program for Allianz's Olympic and Paralympic Partnership





Kategorie "Frühkindliche Bildung und Schule"

1. Platz: Fachhochschule Potsdam: Das Lernspielzeug Any-Cubes

2. Platz: Luis Retzbach: swimsy – Die App für den Schwimmkurs zu Haus

3. Platz: Edurino GmbH: EDURINO - Digitales Lernen für Vorschulkinder





Kategorie "Hochschule"

1. Platz: Sylva AG / Wolfram Research Inc. - die e-Assessment-Plattform "Sylva" zur Erstellung von Prüfungs- oder Übungsaufgaben und deren automatisierte Bewertung

2. Platz: Patient Zero Games: Emerge - die virtuelle Notaufnahme

3. Platz: Universität zu Köln, e-Didaktik für die Zoologie – Biologie für Mediziner: Biodetectives





