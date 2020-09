Datev und Personio verkünden strategische Partnerschaft

Bild: Personio GmbH Hanno Renner (CEO Personio GmbH) und Julia Bangerth (COO Datev eG) verkünden ihre strategische Zusammenarbeit.

Mit einem Ausrufezeichen startete am 22. September 2020 die virtuelle H.U.G Digital Next Generation HR-Konferenz. Im Livestream verkündeten Julia Bangerth, COO Datev eG, und Hanno Renner, CEO Personio GmbH, eine strategische Partnerschaft beider Unternehmen. Gemeinsam wolle man die Digitalisierung von HR-Prozessen in kleinen und mittelständischen Unternehmen vorantreiben.