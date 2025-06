Strategischer Personalabbau mit Fingerspitzengefühl

Strategischer Personalabbau ist kein "notwendiges Übel“ – sondern ein zentraler Hebel, um aktiv die Zukunft von Unternehmen zu gestalten. Das zeigt eine aktuelle Analyse der Unternehmensberatung Boston Consulting Group. Dabei sind vier Faktoren für das Gelingen ausschlaggebend. Welche das sind und worauf es in der Umsetzung ankommt.

Unsere Arbeitswelt verändert sich seit jeher stetig – doch die Geschwindigkeit, mit der sich der Wandel aktuell vollzieht, ist außergewöhnlich. Unternehmen stehen dadurch zunehmend unter Druck. Die Folge: Sie setzen vermehrt auf Automatisierung und digitale Kompetenzen, während sie ihre Organisationen straffen und traditionelle Rollen abbauen. Das sehen wir zum Teil in unseren eigenen Beratungsprojekten, besonders deutlich aber auch in unseren quartalsweisen Analysen der ökonomischen und personalwirtschaftlichen Trends in Deutschland. Eins ist angesichts der derzeitigen Lage am Markt klar: Strategische Personalanpassung ist kein "notwendiges Übel" – sondern ein zentraler Hebel, um aktiv die Zukunft zu gestalten. Diesen gilt es, gleichermaßen strategisch, inhaltlich und prozessual zu betätigen. Wie dies erfolgreich und sozialverträglich gelingen kann, haben wir kürzlich anhand von 30 Transformationsprogrammen der vergangenen zwei Jahre analysiert.

Instrumente für den Personalabbau

In unserer Untersuchung wurde deutlich: Ein erfolgreicher Implementierungsansatz für personal-wirtschaftliche Maßnahmen erfordert eine differenzierte Abwägung von vier zentralen Faktoren – Geschwindigkeit, Kosten, Präzision und Außenwahrnehmung – mit zielorientierter Priorisierung. Allgemein lässt sich diesbezüglich festhalten: Unternehmen müssen rasch handeln, um Kostenersparnisse zu realisieren und sich wieder auf das Kerngeschäft fokussieren zu können (Geschwindigkeit).

Dabei bestimmen die geplanten Synergien und das verfügbare Restrukturierungsbudget die Umsetzbarkeit der geplanten Veränderungen (Kosten). Bei der Umsetzung gilt sicherzustellen, dass dem Unternehmen auch nach der Transformation kritische Fähigkeiten und Talente erhalten bleiben (Präzision). Und schon ab der Konzeptionsphase müssen die möglichen Reaktionen interner und externer Stakeholder auf die geplante Personalanpassung berücksichtigt werden (Außenwahrnehmung).

In unserer Benchmark priorisierten Unternehmen zu 45 Prozent den Faktor Geschwindigkeit, bisweilen sogar auf Kosten der Außenwahrnehmung oder Genauigkeit. Für 35 Prozent galt Präzision als sekundärer Fokus, oft erzielt durch freiwillige Maßnahmen. Die Faktoren Kosten und Außenwahrnehmung hatten in aktuellen Programmen zur Personaloptimierung hingegen deutlich weniger Priorität (jeweils zu 10 Prozent).

Personalabbau: Worauf es ankommt

Der Weg von einem guten zu einem exzellenten Vorgehen bei strategischen Personalanpassungen erfordert mehr als nur solide Grundlagen – es braucht strategische Schärfe, klare Führung und maßgeschneiderte Kommunikation. Während gute Ansätze sich etwa durch Priorisierung durch das Top-Management, freiwillige Programme wie etwa Frühverrentung und enge Abstimmung mit den relevanten Stakeholdern auszeichnen, gehen "best-in-class"-Beispiele deutlich weiter (Beispiele siehe Tabelle): Dort steht ein klar dokumentiertes Mandat, das von der Unternehmensführung verbindlich getragen wird, im Zentrum. Prozesse werden zentral gesteuert, mit Echtzeit-Feedback und präzisem Monitoring. Entscheidungen basieren nicht mehr nur auf Hierarchie-Stufen, sondern auf Fähigkeiten, ergänzt durch gezielte Vetorechte. Auch die Kommunikation wird deutlich differenzierter – statt Einheitsbotschaften gibt es auf Personas optimierte Konzepte, die individuelle Bedürfnisse und Eskalationsmechanismen berücksichtigen. Sogar HR-Instrumente selbst werden zielgerichtet für Personengruppen entwickelt, um deren Attraktivität zu erhöhen. So entsteht in Summe ein ganzheitlicher, professionell orchestrierter Wandel, der nicht nur effizient, sondern auch nachhaltig und anschlussfähig gestaltet ist.

Dimensionen Von "gut"... ... zu "Best in Class" Vorgehen Priorisierung durch die Unternehmensleitung definiert (z. B. "Fokus auf Geschwindigkeit") Klar dokumentiertes Mandat (Abwägungen), formell durch das Top-Management abgestimmt Geschwindigkeit Klar definiertes Freiwilligenprogramm, Nutzung von Anreizen wie z.B. Sprintbonus Zusätzlich zentrale Steuerung, Echtzeit-Tracking von Gesprächen und dynamische Aufnahme von Mitarbeiterfeedback Präzision Doppelte Freiwilligkeit, Genehmigung durch Linienführungskräfte Kompetenzbasierte Steuerung der Annahmequoten, Vetorechte nur eine Ebene über der Führungskraft Außenwahrnehmung Enges Stakeholder-Management und Zwei-Wege Kommunikation Zusätzlich: Kommunikation und Unterstützung erfolgtoptimiert auf individuelle Personas Kosten Optimierte Abfindungen, leicht kommunizierbare Bedingungen "für alle" Zusätzlich: Kommunikationskonzepte spezifisch für Personas mit Eskalationsmechanismen

Quelle: BCG-Analyse

Restrukturierung braucht Vertrauen

Das für diesen Prozess notwendige gegenseitige Vertrauen unter den Beteiligten entsteht nicht über Nacht, sondern durch Kontinuität und ein faires Miteinander. Die erfolgreichsten Restrukturierungsprojekte, die wir begleiten durften, zeichnen sich durch konstruktive Zusammenarbeit aus. Entscheidend ist dabei, Transformationsprozesse nicht nur als kurzfristige Maßnahmen zu verstehen, sondern diese langfristig in der Unternehmensstrategie zu verankern. Eine entsprechend nachhaltige Personalstrategie zielt darauf ab, bestehende Talente zu fördern, neue Kompetenzen in der Belegschaft aufzubauen und den Veränderungsprozess kontinuierlich zu evaluieren.

In unserer Untersuchung zeigt sich klar: Wer Transformation ernst meint, muss heute auch im Ernstfall weit mehr bieten als ein großzügiges Abfindungspaket. Viele Unternehmen setzen deshalb auch Weiterbildungsprogramme auf, um Betroffenen den Übergang zu erleichtern und soziale Spannungen zu reduzieren. Zudem investieren sie zunehmend in Umschulungen, um Talente zu halten und Mitarbeitende von traditionellen in stärker technologiegetriebene Rollen zu überführen. Häufig kreieren sie hierzu – gemeinsam mit externen, spezialisierten Anbietern – ein Portfolio an optimierten, mitarbeiterzentrierten Unterstützungsangeboten. So schaffen Unternehmen nicht nur Möglichkeiten zu echter Teilhabe und Weiterentwicklung, sondern zeigen zudem neue Perspektiven auf – im Idealfall sogar als flexibel gestaltbares Paket, bei dem Mitarbeitende aus einem Mix an Instrumenten die für sie passende Kombination wählen können.

Erfolgreiche Personalanpassungen müssen also nicht nur rational durchdacht, sondern auch menschlich verantwortet werden. Einer der entscheidenden Erfolgsfaktoren ist, ob die Programme von den Mitarbeitenden und ihren Vertretungen mitgetragen werden – was viele Unternehmen unterschätzen. Erfolgreiche Transformation beginnt deshalb mit Klarheit: Warum ist der Wandel nötig? Was ist das Zielbild? Und welche Wege dorthin sind realistisch?

Dabei reicht es allerdings nicht, in aufwendig inszenierten Townhalls euphorisch von einem "Neustart" zu sprechen, wenn gleichzeitig im Unternehmen ein Gefühl von Unsicherheit oder gar Misstrauen grassiert. Was es braucht, ist ein durchdachtes Aktivierungskonzept – faktenbasiert, transparent und emotional nachvollziehbar. Für Führungskräfte, Mitarbeitende, Sozialpartner und externe Stakeholder sind dabei zwar differenzierte Kommunikationsformate erforderlich – dennoch ist die inhaltliche Konsistenz über alle Kanäle hinweg wichtig, um Unsicherheiten zu vermeiden.

Führungskräfte müssen Personalabbau mittragen

Führungskräfte spielen im Veränderungsprozess die entscheidende Rolle: Sie müssen selbst von der Veränderung überzeugt sein, die Transformation vorantreiben und dabei ihre Vorbildfunktion aktiv wahrnehmen. Wer Wandel predigt, muss die Veränderung mittragen und vorleben – dabei aber auch Unsicherheiten im Blick behalten und die Mitarbeitenden begleiten. Damit dies gelingt, spielt individuelles Coaching eine große Rolle. Besonders Schulungen für Führungskräfte in schwierigen Gesprächssituationen sind essenziell, ebenso wie die Etablierung einer Kultur der Verantwortungsübernahme. Erfolgreich umgesetzt, ist dadurch ein signifikanter Vertrauensgewinn in der Belegschaft möglich, trotz Personalabbau. Strategische Personalanpassung ist somit kein technokratischer Akt, sondern ein Lackmustest für die Werte und die Haltung eines Unternehmens. Letztere sind in stürmischen Zeiten wie heute wichtiger denn je.





Das könnte Sie auch interessieren:

Personalabbau bei VW: "Gutes Signal für den Standort Deutschland"

BPM-Thesen 2025: "HR steht am Scheideweg"

Workforce Transformation: Strategische Weiterentwicklung statt kurzfristiger Stellenumbau