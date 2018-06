Zahlte sich ein Geschäftsführer nicht das volle Gehalt aus, nahm das Finanzamt einen Zufluss an und besteuerte den fiktiven Arbeitslohnzufluss. Diese Rechtslage war umstritten, wurde aber teilweise von den Finanzämtern ignoriert und per Steuerbescheid durchgesetzt. Bereits 2011 entschied der BFH in einem ähnlichen Fall, dass einem Gesellschafter-Geschäftsführer insoweit keine Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit zufließen, wenn er gegenüber der Gesellschaft auf bestehende oder künftige Entgeltansprüche verzichtet und er dadurch eine tatsächliche Vermögenseinbuße erleidet (vgl. BFH, Urteil vom 3. Februar 2011, VI R 4/10).