Der Arbeitnehmer hat seinen eigenen Hausstand in A und in B seine neue erste Tätigkeitsstätte. Die Entfernung von A (= Mittelpunkt der Lebensinteressen) nach B beträgt 250 km. Der Arbeitnehmer findet in C sofort eine günstige Zweitwohnung. Die Entfernung von dieser Zweitwohnung in C nach B (= erste Tätigkeitsstätte) beträgt 70 Kilometer.

Ergebnis: Auch wenn die Zweitwohnung in C 70 km von dem Ort der ersten Tätigkeitsstätte B entfernt liegt, gilt sie noch als Wohnung am Ort der ersten Tätigkeitsstätte, da sie weniger als die Hälfte der Entfernung von der Hauptwohnung in A zur neuen ersten Tätigkeitsstätte in B entfernt liegt (1/2 von 250 km = 125 km).