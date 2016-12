17.07.2012 | Zeitarbeit

Es darf künftig ruhig ein wenig mehr sein

Bild: Haufe Online Redaktion

Gute Nachrichten für Zeitarbeiter. Die Zeitarbeitgeberverbände wollen in den kommenden Monaten weitere neue Tarifverträge mit Branchenzuschlägen für Zeitarbeiter abschließen.

"Am Ende könnte es ein gutes Dutzend neuer Tarifverträge werden", sagte der Verhandlungsführer der Zeitarbeitgeber, Thomas Bäumer, dem "Handelsblatt" (16.7.). Im Mai und Juni hatten sie bereits mit den Gewerkschaften IG Metall und IG BCE neue Zuschläge für Zeitarbeiter in der Metall- und Elektroindustrie und in der Chemieindustrie vereinbart. Danach erhöht sich der Grundlohn künftig um bis zu 50 %, wenn Zeitarbeiter in diesen Branchen tätig werden.



"Ich gehe davon aus, dass der alte Konflikt über die Bezahlung von Zeitarbeitern damit auch aus Sicht der Gewerkschaften befriedet wird", sagte Bäumer, der dem Vorstand des Bundesverbands der Personaldienstleister (BAP) angehört. Für neue gesetzliche Regelungen gegen Lohnunterschiede zwischen Stammbeschäftigten und Zeitarbeitern "gebe es nun wirklich keinen Anlass mehr".



Verhandlungen über neue Zuschlagstarifverträge mit den Gewerkschaften Verdi, Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) und der Eisenbahnergewerkschaft EVG seien bereits geplant. Mit IG Metall und IG BCE werde zudem über Zuschlagsregelungen in den Branchen Textil, Holz, Kunststoff und in der Kautschukindustrie verhandelt.



Die Gewerkschaften drängen trotzdem auf gesetzliche Regulierung. Die Politik sei weiter gefordert, den Grundsatz der Gleichbehandlung von Leiharbeitnehmern mit Stammbeschäftigten durchzusetzen, heißt es in einer am Samstag von der IG Metall Baden-Württemberg beschlossenen Resolution.

Anm. der Redaktion: Man kann nun gespannt sein, ob und wie sich die neuen Regelungen auf die Verträge mit den entleihenden Firmen auswirken.