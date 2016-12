12.08.2013 | Mecklenburg-Vorpommern

Mecklenburg-Vorpommern wirbt um neue Lehrer.

In Mecklenburg-Vorpommern scheiden in den kommenden Jahren viele Lehrer aus dem Schuldienst aus. Bildungsminister Brodkorb startet deshalb eine Einstellungsoffensive, mit der Lehramtsabsolventen neue Einstiegsmöglichkeiten geboten werden sollen.

Mit einer zweiten Einstellungswelle für Referendare im Sommer will Bildungsminister Mathias Brodkorb (SPD) Besetzungslücken an Schulen schneller schließen. Vom kommenden Schuljahr an sollen Hochschulabsolventen auch zum 1. August eingestellt werden. Sie sollen Plätze besetzen, die zum bislang einzigen Einstellungstermin Anfang Februar mangels Bewerbern nicht vergeben werden konnten. «Wir können es uns nicht leisten, junge Lehrer zu verlieren, die ihr Studium im Sommer beenden und dann nach einem Referendariat suchen», begründete Brodkorb die geplante Gesetzesänderung.



Im Februar 2013 seien 99 der 250 für Schulen in Mecklenburg- Vorpommern ausgeschriebenen 18-monatigen Referendarsstellen unbesetzt geblieben. Vor allem Grundschul- und Sonderschulpädagogen fehlten. Nach Berechnungen des Ministeriums steigt wegen der zunehmenden Zahl altersbedingt ausscheidender Pädagogen der Bedarf an jungen Lehrern in den kommenden Jahren beträchtlich auf bis zu 600 pro Jahr.



Laut Minister ist dieses zusätzliche Einstellungsdatum eine Anpassung an die zeitlich unterschiedlichen Studienabschlüsse nach Sommer- oder Wintersemester und eine Reaktion auf die Bedürfnisse der Schulen. Die Stellen im Sommer sollen möglichst zielgenau mit Schulort ausgeschrieben werden. «Durch die geänderte Ausschreibung können Schulen langfristig für ihren eigenen Nachwuchs sorgen und angehende Lehrerinnen und Lehrer selbst ausbilden», betonte Brodkorb. Lockmittel solle auch eine um etwa 200 Euro höhere Entlohnung für Referendare sein, die aus der Verbeamtung resultiert. Zur Überbrückung bis zum Referendariat könnten Lehramtsabsolventen aber auch als Vertretungslehrer beschäftigt werden.



Laut Brodkorb informiert der vom Ministerium neugestaltete Bildungsserver im Internet umfassend über den Lehrerberuf. Wer sich über die Einstellungs- und Beschäftigungsbedingungen im Schuldienst erkundigen wolle, könne dies auf der Seite www.bildung-mv.de tun.