Großer Bahnhof an der Geismar Landstraße in der Göttinger Südstadt: Wo einst die Gothaer Versicherung ihren Hauptsitz hatte, kommen an einem Montag im Mai dieses Jahres Niedersachsens Wirtschaftsminister Grant Hendrik Tonne, Oberbürgermeisterin Petra Broistedt und weitere Honoratioren zusammen, um den Grundstein für eines der größten Wohnungsneubauvorhaben in Norddeutschland zu legen.

Insgesamt 600 Wohnungen mit einer Gesamtfläche von rund 44.000 Quadratmeter sollen auf dem Areal entstehen. Auf dem ersten Baufeld mit einer Fläche von rund 11.600 Quadratmeter zieht der Münchner Projektentwickler Wertgrund Immobilien insgesamt 220 Wohnungen in die Höhe, davon 67 gefördert. Weitere 118 freie Wohnungen sowie eine Kindertagesstätte hat jüngst ein Investor für einen Spezialfonds erworben.

Sozialwohnungsbau: Herausforderungen nehmen zu

Die geförderten Wohnungen wiederum hat die 2023 von der rot-grünen Regierung in Hannover gegründete landeseigene Wohnungsgesellschaft Wohnraum Niedersachsen GmbH...