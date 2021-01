Alexander C. Blankenstein

Bild: getty images Laut Gesetz können die Wohnungseigentümer grundsätzlich in elektronischer Form an Eigentümerversammlungen teilnehmen. Allerdings setzt dies eine entsprechende Beschlussfassung voraus

Eigentümerversammlungen sind deutlich aufgewertet worden. Zwar wird die Einberufungsfrist verlängert, dafür sind sie in der Regel beschlussfähig. Die Teilnahme in elektronischer Form wird grundsätzlich möglich. Lesen Sie, was sich im Einzelnen für Verwalter ändert.