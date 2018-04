Die Bedeutung der Küche hat sich gewandelt: Wurde in ihr früher oft nur gekocht, so dient sie heute auch als Begegnungsort. Entsprechend haben sich die Anforderungen an Grundriss und Ausstattung der Küche geändert. Daraus ergeben sich für Vermieter von Wohnungen diverse Fragen. Wollen die Mieter zum Beispiel wirklich eine offene Küche? Ist es sinnvoll, eine Einbauküche anzubieten? Und welche Zielgruppen wollen was? Die Antworten hängen von zahlreichen Faktoren ab.Weiter