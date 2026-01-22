Exklusivbeitrag: Jetzt kostenlos registrieren und alle Exklusivbeiträge nutzen.
Elektrofahrzeuge – Steuerliche Behandlung des Aufladens beim Arbeitgeber

Steuerbefreiung: zeitweise unentgeltliche Überlassung einer betrieblichen Ladevorrichtung

Top-Thema 22.01.2026 | 08:14 Uhr
Andreas Willner
Andreas Willner
Sachgebietsleiter, Hof
Kapitel
Steuerbefreiung: Überlassung einer betrieblichen Ladevorrichtung
Bild: Haufe Online Redaktion Überlässt der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer zeitweise unentgeltlich eine betriebliche Ladevorrichtung für E-Fahrzeuge, ist das steuerbefreit.

Überlässt der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer zeitweise unentgeltlich oder verbilligt eine betriebliche Ladevorrichtung für (Hybrid-)Fahrzeuge zur privaten Nutzung, ist das steuerbefreit. Hier erfahren Sie mehr zum Thema.

Steuerbefreit sind – neben der gerade thematisierten unentgeltlichen oder verbilligten Stellung von Ladestrom durch den Arbeitgeber – vom Arbeitgeber gewährte Vorteile für die zur privaten Nutzung zeitweise überlassene betriebliche Ladevorrichtung für (Hybrid-)Elektrofahrzeuge. Nicht erfasst von der Steuerbefreiung ist die Übereignung einer betrieblichen Ladevorrichtung. Für diese kann aber die Pauschalisierungsmöglichkeit des § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 EStG, die unten thematisiert wird, in Frage kommen.

Was fällt unter den Begriff Ladevorrichtung?

Unter einer Ladevorrichtung in diesem Sinne ist die gesamte Ladeinfrastruktur einschließlich Zubehör sowie die in diesem Zusammenhang erbrachten Dienstleistungen zu verstehen. Unter den diesbezüglichen Begriff „Ladevorrichtung“ fallen z.B. der Aufbau, die Installation und die Inbetriebnahme der Ladevorrichtung, deren Wartung und Betrieb sowie die für die Inbetriebnahme notwendigen Vorarbeiten wie das Verlegen eines Starkstromkabels.

Private Nutzung durch den Arbeitnehmer

Private Nutzung in diesem Sinne ist die Nutzung der Ladevorrichtung durch den Arbeitnehmer außerhalb der betrieblichen Nutzung für den Arbeitgeber. Steuerfrei ist daher auch die Nutzung der zeitweise überlassenen betrieblichen Ladevorrichtung im Rahmen anderer Einkunftsarten des Arbeitnehmers. Das ist z.B. der Fall, wenn der Arbeitnehmer sein privates Elektrofahrzeug dort auflädt und zu seinem Vermietungsobjekt fährt.

Schlagworte zum Thema:  Elektromobilität , BMF-Schreiben
Meistgelesene Beiträge
Neueste Beiträge
0 Kommentare
Das Eingabefeld enthält noch keinen Text oder nicht erlaubte Sonderzeichen. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe, um den Kommentar veröffentlichen zu können.
Noch keine Kommentare - teilen Sie Ihre Sicht und starten Sie die Diskussion
Zum Haufe Shop
Zum Thema Steuern & Finanzen
Alles zu Bilanzierung und Bewertung: Jahresabschluss
Jahresabschluss

Mit diesem Buch haben Sie alle erforderlichen Informationen an der Hand, um den Jahresabschluss in allen Einzelteilen korrekt zu erstellen. Mit Tipps sowie Gestaltungsmöglichkeiten bei konkreten Bilanzierungsfragen, Anwendungshinweisen sowie fast 200 Beispielen und Grafiken.
Bleiben Sie immer Up-to-date mit dem Finance Newsletter - kostenlos und unverbindlich