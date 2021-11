ISSB: Gründung, Standort Frankfurt und weitere Neuigkeiten

Bild: Adobe Systems, Inc. Die Aufgabe des ISSB wird es sein, globale Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung zu entwickeln.

Bei der Weltklimakonferenz COP26 in Glasgow haben die Treuhänder der IFRS-Stiftung bedeutende Entwicklungen bezüglich des ISSB bekanntgegeben, um den globalen Finanzmärkten zukünftig eine hochwertige Nachhaltigkeitsberichterstattung zu ermöglichen.

In der jetzigen Zeit ist das Handeln von Organisationen eng mit Umwelt-, Sozial- und Governance-Belangen (ESG) verknüpft. Die Verknüpfung von Nachhaltigkeit mit den Finanzmärkten ist dabei unabdingbar.

Bekanntgaben auf der COP26

Im Rahmen der Weltklimakonferenz COP26 in Glasgow haben die Treuhänder der IFRS-Stiftung am 3.11.2021 die folgenden drei bedeutenden Entwicklungen bekanntgegeben, um zukünftig eine qualitativ hochwertige Berichterstattung zu Klimadaten und anderen materiellen Nachhaltigkeitsthemen zu ermöglichen:

Die Bildung eines neuen International Sustainability Standards Board (ISSB) .

. Konsolidierung des Climate Disclosure Standards Board (CDSB – eine Initiative des CDP) und der Value Reporting Foundation (VRF – die das Integrated Reporting Framework und die SASB Standards beherbergt) bis Juni 2022.

des Climate Disclosure Standards Board (CDSB – eine Initiative des CDP) und der Value Reporting Foundation (VRF – die das Integrated Reporting Framework und die SASB Standards beherbergt) bis Juni 2022. Die Veröffentlichung von Prototypen zur Offenlegung zu Klimadaten und allgemeinen Offenlegungsanforderungen, die von der Technical Readiness Working Group (TRWG) entwickelt wurden.

Diese Vorhaben/Beschlüsse schaffen die notwendigen institutionellen Vorkehrungen, die in der überarbeiteten Satzung der Stiftung hinterlegt sind. Sie bilden die technische Grundlage für einen globalen Standardsetzer für die – einheitliche und formalisierte – Offenlegung von Nachhaltigkeitsangaben.

ISSB als Standardsetzer im Bereich der Nachhaltigkeitsberichterstattung

Die Entwicklung zum ISSB stellt sich im zeitlichen Überblick wie folgt dar:

2019/2020 : Im Rahmen des 5-jährigen Review Prozesses der Strategie der IFRS-Stiftung wurde der Bedarf für globale Nachhaltigkeitsstandards ermittelt.

: Im Rahmen des 5-jährigen Review Prozesses der Strategie der IFRS-Stiftung wurde der Bedarf für globale Nachhaltigkeitsstandards ermittelt. September 2020: Veröffentlichung einer ersten Konsultation und zeitnahe erste Analysen Anfang 2021.

Veröffentlichung einer ersten Konsultation und zeitnahe erste Analysen Anfang 2021. März 2021 : Gründung der Technical Readiness Working Group (TRWG) für Vorarbeiten.

: Gründung der Technical Readiness Working Group (TRWG) für Vorarbeiten. April 2021 : Veröffentlichung eines Entwurfs zur Änderung der Satzung der IFRS-Stiftung, um das International Sustainability Standards Boards (ISSB) zu ermöglichen.

: Veröffentlichung eines Entwurfs zur Änderung der Satzung der IFRS-Stiftung, um das International Sustainability Standards Boards (ISSB) zu ermöglichen. Oktober 2021 : Treuhänder stimmen notwendigen Änderungen zu.

: Treuhänder stimmen notwendigen Änderungen zu. 3. November 2021 : ISSB wird gegründet.

: ISSB wird gegründet. Anfang 2022 : Beginn der Arbeit des ISSB.

Der ISSB soll ab 2022 vom Hauptsitz in Frankfurt/Main aus global einheitliche Standards im Bereich der Nachhaltigkeitsberichterstattung schaffen. Im Rahmen seiner Gründung werden sich dem ISSB wichtige freiwillige Standardsetzungsinitiativen anschließen und in ihm aufgehen. Konkret sind dies die Value Reporting Foundation und der Climate Disclosure Standards Board (CDSB).

Prototypen der TRWG als Global Baseline

Beide Prototypen wurden durch die Technical Readiness Working Group (TRWG) erarbeitet. Die TRWG ist eine Gruppe, die von den Treuhändern der IFRS-Stiftung gebildet wurde, um die Vorbereitungsarbeiten für den ISSB zu übernehmen. Mitglieder des TRWG sind:

Climate Disclosure Standards Board (CDSB)

IASB

Task Force for Climated-related Financial Disclosures (TCFD)

Value Reporting Foundation (VRF – bestehend aus dem Integrated Reporting Framework und den SAB Standards)

World Economic Forum (WEF)

Einer der veröffentlichten Prototypen zur Klimaberichterstattung könnte als „Global Baseline“ für die Aktivitäten regionaler Standardsetzer (z.B. EFRAG) dienen. Der Klima-Prototyp beschreibt Anforderungen in Bezug auf die Identifikation, Messung und Veröffentlichung von klimabezogenen Finanzinformationen.

Ein weiterer, gleichzeitig veröffentlichter Prototyp behandelt allgemeine, übergeordnete Anforderungen für die Angabe von nachhaltigkeitsbezogenen Finanzinformationen.

Hauptsitz des ISSB in Frankfurt/Main

Weiterhin wurde auch der Hauptsitz des ISSB bekanntgeben. Aus den Bewerbern hat die Stadt Frankfurt am Main den Zuschlag für den Hauptsitz des ISSB erhalten (Sitz des Vorstands und Büro des Vorsitzenden). Als weiterer Standort ist zunächst Montreal geplant. Der Einbezug aller Regionen (Amerika, Asien-Ozeanien und EMEA) soll durch weitere Büros und regionale Zentren gewährleistet werden.

Praxistipp: zukünftige Nutzung des standarisierten Referenzrahmen

Die Berichterstattung über nichtfinanzielle Informationen, also den Umgang eines Unternehmens mit der Verpflichtung gegenüber environment, social and governance (ESG) ist im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Die Bilanzwelt braucht zwar Nachhaltigkeitsaspekte, allerdings mit einem standardisierten Referenzrahmen. Die Aufgabe des ISSB wird nichts weniger sein als globale Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung zu entwickeln.





Diese Informationen könnten Sie auch interessieren:

International Sustainability Standards Board (ISSB): ISOCO unterstützt Gründung