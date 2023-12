Küting/Weber, Handbuch der Rechnungslegung – Einzelabschluss, PublG § 9 Offenlegung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Prüfung durch die das Unternehmensregister führende Stelle

A. Art und Frist der Offenlegung Rn. 1 Stand: EL 36 – ET: 06/2022 Die Offenlegung erfolgt weitgehend nach den Offenlegungsgrundsätzen für große KapG, nämlich durch elektronische Übermittlung an die das UN-Register führende Stelle zur Einstellung in das ...

