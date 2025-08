Schnell, präzise und anpassungsfähig: Diese Fähigkeiten zu entwickeln, stellt Controllerinnen und Controller vor neue Herausforderungen. Gleichzeitig eröffnet diese Transformation enorme Chancen, die eigene Rolle im Unternehmen neu zu definieren und zu stärken. Hier sind drei Wege, wie wir von einem Early Bird zu einem Speedy Bird werden: 1. Automatisierung, 2. Daten in Echtzeit und 3. agiles Arbeiten.

Als Controller sind wir es gewohnt, der 'Early Bird' zu sein – derjenige, der früh aufsteht, um den Tag effizient zu beginnen und die Zahlen im Griff zu haben. Doch in der heutigen dynamischen Geschäftswelt reicht es nicht mehr aus, nur früh zu starten und pünktlich und sorgfältig Berichte auszuliefern. Es geht darum, wie wir unsere Geschwindigkeit und Effizienz maximieren können – es geht darum, der "Speedy Bird" zu werden: schnell, präzise und anpassungsfähig. Diese Transformation stellt Controller vor neue Herausforderungen, eröffnet aber gleichzeitig enorme Chancen, die eigene Rolle im Unternehmen neu zu definieren und zu stärken. Hier sind drei Wege, wie wir von einem Early Bird zu einem Speedy Bird werden: 1. Automatisierung, 2. Daten in Echtzeit und 3. agiles Arbeiten.

1. Automatisierung: Rolle der Technologie als Katalysator für Effizienz

Durch den Einsatz moderner Software und Automatisierungstools können Routineaufgaben schneller erledigt werden, um auf diese Weise noch mehr Zeit für strategische Analysen zu gewinnen. Automatisierung ist der Schlüssel, um Effizienz zu steigern und Fehler zu minimieren. Letztlich sind Automatisierung und Digitalisierung die treibenden Kräfte hinter dieser Denkweise.

Moderne Softwarelösungen ermöglichen es Controllern, repetitive Aufgaben zu automatisieren und sich auf strategischere Tätigkeiten zu konzentrieren. Berichte, die früher Stunden oder sogar Tage in Anspruch nahmen, können heute in Minuten erstellt werden. Dies bedeutet nicht nur eine erhebliche Zeitersparnis, sondern auch eine Reduzierung von Fehlerquellen und eine höhere Datenqualität.

2. Daten in Echtzeit: Trends noch schneller entdecken

Ein weiterer entscheidender Faktor ist der Zugriff auf Echtzeit-Daten, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Früher mussten Con­troller oft auf Monats- oder Quartalsendberichte warten, um fundierte Entscheidungen treffen zu können. In der heutigen eher schnelllebigen Geschäftswelt ist dies jedoch nicht mehr ausreichend. Echtzeit-Daten ermöglichen es, sofort auf Entwicklungen zu reagieren, Trends frühzeitig zu erkennen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Diese Geschwindigkeit kann den entscheidenden Wettbewerbsvorteil ausmachen. Echtzeit-­Daten ermöglichen es, noch schneller zu reagieren und Probleme frühzeitig zu erkennen.

3. Agiles Arbeiten: Flexibilität als Schlüssel zum Erfolg

Neben der Technologie ist eine agile Arbeitsweise ein weiterer Grundpfeiler des "Speedy Bird"-Ansatzes. Agilität bedeutet, flexibel und anpassungsfähig zu sein – nicht nur in Bezug auf Projekte, sondern auch im täglichen Arbeitsablauf. Kurze, iterative Arbeitszyklen, regelmäßige Überprüfungen und Anpassungen ermöglichen es Controllern, schneller auf Veränderungen zu reagieren und die besten Ergebnisse zu erzielen.

Der Begriff 'Agil' ist vielleicht ein Buzz-Word oder auch ein abgegriffener Begriff. Dabei ist 'AGIL' ein Akronym, das von dem Soziologen Talcott Parsons entwickelt wurde, um die vier grundlegenden Funktionen zu beschreiben, die

jedes soziale System erfüllen muss, um zu überleben und erfolgreich zu funktionieren. Die vier Funktionen des 'AGIL-Schemas' sind:

1. A (Adaptation) – Anpassung: Ein System passt sich an seine Umwelt an und beschafft sich die Ressourcen, die es zum Überleben benötigt. In der Unternehmenswelt bedeutet das, dass ein Unternehmen in der Lage sein muss, sich an Marktveränderungen und wirtschaftliche Bedingungen anzupassen. Stellen wir uns vor, wir sind auf einer Party und plötzlich wird die Musik von Pop auf Rock gewechselt. Als 'Anpasser' schnappen wir uns eine Lederjacke und rocken den neuen Rhythmus mit. In einem Unternehmen bedeutet das, flexibel auf Veränderungen zu reagieren und die richtigen Ressourcen zur Verfügung zu haben.

2. G (Goal Attainment) – Zielverwirklichung: Jedes System setzt sich Ziele und will diese auch erreichen. Für Unternehmen bedeutet dies, klare Ziele zu definieren und Strategien zu entwickeln, um diese Ziele zu verwirklichen. Das ist wie beim Darts-Spielen: Wir visieren die Mitte der Scheibe an und werfen – Ziel getroffen! Im Unternehmen heißt das, klare Ziele zu setzen und sie konsequent zu verfolgen, bis wir auch hier ins Schwarze treffen.

3. I (Integration) – Integration: Dies bezieht sich auf die Notwendigkeit, die verschiedenen Teile des Systems zu koordinieren und zu integrieren, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Im Unternehmenskontext könnte dies die Integration von Abteilungen oder die Koordination zwischen verschiedenen Geschäftsbereichen bedeuten. Stellen wir uns ein Team-Kochduell vor, bei dem jeder eine Zutat mitbringt. Nur wenn wir die Zutaten gut mischen, wird daraus ein leckeres Gericht. Integration im Unternehmen bedeutet, dass die Abteilungen und die Mitarbeitenden zusammenarbeiten, damit das 'Gericht' – also das Projekt – gelingt.

4. L (Latency or Pattern Maintenance) – Latenz oder Mustereinhaltung: Diese Funktion umfasst die Aufrechterhaltung und Pflege der grundlegenden kulturellen Werte und Normen des Systems. Für Unternehmen bedeutet dies die Sicherstellung, dass die Unternehmenskultur und die Kernwerte erhalten bleiben und an zukünftige Generationen weitergegeben werden. Das ist wie das alte Familienrezept, das über Generationen weitergegeben wird. Es geht darum, die guten Traditionen und Werte zu bewahren, damit sie auch in Zukunft bestehen. Im Unternehmen bedeutet das, die Unternehmenskultur und Werte zu pflegen, damit sie nicht verloren gehen.

Das AGIL-Schema hilft dabei, die verschiedenen Dimensionen und Herausforderungen zu verstehen, mit denen Organisationen und soziale Systeme konfrontiert sind, und bietet ein Rahmenwerk, um diese Herausforderungen systematisch zu analysieren. Kurz gesagt: AGIL ist wie ein buntes Abenteuer, bei dem du dich anpasst, Ziele triffst, Teamwork machst und die guten Dinge bewahrst – alles, um dein Unternehmen erfolgreich zu machen!

Agiles Arbeiten fördert zudem die Zusammenarbeit im Team und auch mit anderen Abteilungen. Ein offener, kommunikativer Ansatz erleichtert den Austausch von Informationen und Ideen, was wiederum zu schnelleren und besseren Entscheidungen führt. In einer Zeit, in der die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Unternehmensbereichen immer wichtiger wird, ist diese Agilität von unschätzbarem Wert.

Frage: Wird der Speedy Bird noch mehr ein strategischer Partner als bisher?

Der Wandel vom Early Bird zum Speedy Bird ist mehr als nur eine Anpassung an die Anforderungen der modernen Geschäftswelt. Es ist eine Möglichkeit für Controller, ihre Rolle neu zu definieren und sich als strategische Partner im Unternehmen noch mehr zu positionieren. Als Speedy Bird sind wir nicht nur der Hüter der Zahlen, sondern auch derjenige, der proaktiv zur Unternehmensstrategie beiträgt und gemeinsam mit dem Management die Zukunft des Unternehmens gestaltet.

Diese neue Rolle erfordert Mut zur Veränderung, Offenheit für neue Technologien und die Bereitschaft, traditionelle Arbeitsweisen zu überdenken. Doch die Belohnung ist enorm: Als Speedy Bird können wir nicht nur den Unternehmenserfolg maßgeblich mitgestalten, sondern auch die eigene berufliche Entwicklung vorantreiben und uns als unverzichtbaren Teil des Unternehmens etablieren.

Fazit: Die Zukunft gehört den Schnellen

Die Zeiten, in denen es ausreichte, der Early Bird zu sein, sind vorbei. In der heutigen Geschäftswelt, die von schnellen Veränderungen und hoher Unsicherheit geprägt ist, ist es entscheidend, der Speedy Bird zu werden. Die Kombination aus moderner Technologie, Echtzeit-Daten und agiler Arbeitsweise ermöglicht es Controllern, schneller, präziser und effektiver zu arbeiten – und so einen entscheidenden Beitrag zum Erfolg des Unternehmens zu leisten.

Also, lasst uns nicht nur früh, sondern auch schnell und effizient sein. Der Weg vom Early Bird zum Speedy Bird ist der Schlüssel, um das Controlling auf die nächste Stufe zu heben und die Zukunft aktiv zu gestalten. Also, sei nicht nur der Early Bird, sei der Speedy Bird – und hebe dein Controlling auf die nächste Stufe!

To Go’s:

Sei nicht nur ein Early Bird,

sei auch ein Speedy Bird und

... Controlling rockt deine Woche!

Dieser Beitrag erschien erstmals in Controller Magazin 4/2025.