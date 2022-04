Digitalisierung und Wettbewerbsdruck führen zu neuen Vermarktungskonzepten

Bild: Horváth Die Sales Performance Excellence 2022 fand im März 2022 statt.

Unter dem Motto "Selling beyond the product: Wie neue Vermarktungskonzepte Wachstum ermöglichen" fand am 17.3.2022 die 8. Fachkonferenz Sales Performance Excellence von Horváth statt. In diesem Jahr wurde die Konferenz als virtuelle Veranstaltung ausgerichtet.