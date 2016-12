17.09.2015 | Online-Umfrage

Controlling und Risikomanagement haben viele Gemeinsamkeiten. In einer Online-Abfrage wollen der Internationale Controller Verein und die Risk Management Association überprüfen, wie weit die Integration beider Strukturen in der Praxis erfolgt ist und zur Steigerung von Effizienz und Flexibilität beiträgt.

Reifegrad der Integration von Controlling und Risikomanagement

Der gemeinsame Fachkreis (FAK) „Risikomanagement & Controlling“ des Internationalen Controller Vereins (ICV) und der Risk Management Association e.V. (RMA) vermutet, dass eine stärkere Integration von Controlling und Risikomanagement zu einer größeren Transparenz bei der Unternehmensplanung, einer Reduzierung unnötiger Doppelarbeiten sowie einer größeren Flexibilität des Unternehmens bei plötzlichen Änderungen wichtiger Planungsprämissen führt. Der FAK hat mit der FH Kiel einen Analysebogen entwickelt, der für Unternehmen die Möglichkeit der Selbsteinschätzung ihrer Integration von Risikomanagement und Controlling bietet und die Hypothese hinterfragen soll. Mit einer Online-Umfrage soll nun geprüft werden, inwieweit Controlling und Risikomanagement bereits in der Praxis integriert sind („Reifegrad“) und ob eine Integration tatsächlich zu den o.g. Effekten führt.

Teilnehmern an der Befragung wird auf Wunsch der Reifegrad der Integration in der jeweiligen Organisation im Vergleich zum Durchschnitt der teilnehmenden Unternehmen bestimmt. Die Beantwortung der Fragen nimmt ca. 20 Minuten in Anspruch.

Zur Umfrage

Rückfragen an Prof. Dr. Ute Vanini (E-Mail: Ute.vanini@fh-kiel.de)

Die Teilnahme an der Umfrage ist bis zum 30.09.2015 möglich.