Nicht erst seit Inkrafttreten der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) am 25. Mai 2018 zählt der Datenschutz zu den Top-Themen in Wirtschaft und Gesellschaft. Vielerorts herrscht noch Unsicherheit, was sich durch die neuen Datenschutzregeln ändert und wie die neuen Anforderungen zu erfüllen sind. Die drei folgenden Bücher können bei Lösung der Fragen unterstützen.

Gesamtwerk Datenschutz, IT-Sicherheit und Informationsfreiheit

Titel- und Themenaspekte

Ein Autorenteam veröffentlicht diesen Band. Prof. Dr. jur. Marie-Theres Tinnefeld ist Publizistin und Professorin für Datenschutz und Wirtschaftsrecht an der Hochschule München. Prof. Dr. jur Benedikt Buchner ist Direktor des Instituts für Informations-, Gesundheits- und Medizinrecht an der Universität Bremen. Prof. Dr. jur. Thomas Petri ist Bayrischer Landesbeauftragter für den Datenschutz und Professor an der Hochschule München. Prof. Dr.-Ing. Hans-Joachim Hof ist Professor für IT-Sicherheit an der Technischen Hochschule Ingolstadt.

Buchmerkmale und Eindrücke

Das Hand- und Lehrbuch erfasst grundlegende Elemente des Datenschutzrechts mit seinen komplexen Zusammenhängen und vielfältigen Vernetzungen, daher ein sehr substanzhaltiges Werk.

Das Autorenteam steht sowohl für theoretische Fundierung und Hochschulorientierung als auch für Praxisnähe.

Verlagspräsentation mit Blick ins Buch

Tinnefeld, Marie-Theres / Buchner, Benedikt / Petri, Thomas / Hof, Hans-Joachim: Einführung in das Datenschutzrecht: Datenschutz und Informationsfreiheit in europäischer Sicht. 6., vollständig überarbeitete und aktualisierte Auflage. Berlin: de Gruyter 2018 – 536 Seiten, Broschur, 59,95 EUR

Leitfaden zur Überprüfung der Umsetzung der DSGVO (Datenschutz-Audit)

Titel- und Themenaspekte

Zu den Herausgebern: Dr. Michael M. Pachinger ist Rechtsanwalt/Partner bei SCWP Schindhelm – mit Spezialisierung auf Datenschutz-/IT-Recht und internationales Vertragsrecht. Georg Beham ist Geschäftsführer bei Grant Thornton. Er arbeitet seit 1989 im IT-Bereich.

Buchmerkmale und Eindrücke

Das vorliegende Buch verfolgt einen interdisziplinären, ganzheitlichen Ansatz .

entlang der Kontrollbereiche und Kontrollgruppen. Dieser Praxisleitfaden ermöglicht eine doppelte Überprüfung und Untersuchung: Sind die Voraussetzungen zur Anwendung der Datenschutz-Grundverordnung gegeben und werden diese Anforderungen richtig umgesetzt.

Verlagspräsentation mit Inhaltsverzeichnis

Pachinger Michael M., Beham Georg (Hrsg.): Datenschutz-Audit: Recht - Organisation - Prozess – IT. 2., aktualisierte Auflage. Wien: LexisNexis 2018 – 194 Seiten, 39,00 EUR

Leitfaden zur vorschriftsgemäßen Umsetzung des Datenschutzes (Datenschutz-Compliance)

Titel- und Themenaspekte

Ein Autorenteam veröffentlicht das Buch: Thomas Kranig, Jurist, Präsident des Bayerischen Landesamtes für Datenschutzaufsicht (BayLDA), Andreas Sachs, Dipl.-Informatiker, Leiter des technischen Referats beim Bayerischen Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA) und Markus Gierschmann, Dipl.-Wirtschaftsingenieur, Finanzökonom (ebs), CIPP/E, CIPM, Datenschutzbeauftragter (udis, TÜV), Datenschutzauditor (TÜV), Unternehmensberater.

Themenschwerpunkte: Allgemeines, Datenschutzstrukturen, Datenschutzprozesse, Datenschutz-Risikomanagement, Datenschutzdokumentation, Datenschutzsensibilisierung, Datenschutzaudit, Datenschutz-Managementsystem, Rolle der Aufsichtsbehörde und Prüffragen sowie Ausblick.

Buchmerkmale und Eindrücke

Der Leitfaden orientiert sich am Ablauf und beschreibt, welche Anforderungen sich aus der DSGVO ergeben, welche Notwendigkeiten zu handeln bestehen.

Der Fokus liegt auf den organisatorischen Strukturen und Abläufen.

und das lesefreundliche Layout unterstützen die Stoffvermittlung. Insgesamt kann die Veröffentlichung helfen, - bezogen auf das Wesentliche und Grundsätzliche – im neuen Datenschutzrecht handlungsfähig zu sein.

Verlagspräsentation mit Blick ins Buch

Kranig, Thomas - Sachs, Andreas - Gierschmann, Markus: Datenschutz-Compliance nach der DS-GVO Handlungshilfe für Verantwortliche inklusive Prüffragen für Aufsichtsbehörden. Köln: Bundesanzeiger 2017 – 230 Seiten, 44,00 EUR / E-Book 44,00 EUR

Dieser Titel wird auch im Controller Magazin 5/18 besprochen.