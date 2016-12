31.07.2013 | In eigener Sache

Die klassische Budgetierung wird vielfach als starr und ineffizient empfunden. Aus diesem Anlass hat ein Fachkreis des Internationalen Controller Vereins (ICV) das Konzept der Modernen Budgetierung entwickelt. In einem neuen Buch werden die Erkenntnisse und Ergebnisse dieses Fachkreises präsentiert.

"Moderne Instrumente der Planung und Budgetierung"

In der Praxis wird die klassische Budgetierung in einem durch ständigen Wandel gekennzeichneten Unternehmensumfeld vielfach als zu starr empfunden. Mit der „Modernen Budgetierung“ wurde innerhalb des Internationalen Controller Vereins (ICV) ein fundiertes, stimmiges und praxistaugliches Konzept entwickelt, um den gestiegenen Anforderungen besser gerecht zu werden. Dieses Buch stellt die wesentlichen Gestaltungsprinzipien, Instrumente sowie erfolgreiche Praxisbeispiele vor.

Aus dem Inhalt (Auswahl):

Moderne Budgetierung im Überblick

Rollierende Planung – Konzept und Bewertung

Praxisbeispiele

Dynamische Unternehmenssteuerung am Beispiel von Bayer MaterialScience

Moderne Konzernplanung als Basis für eine aktive Konzernsteuerung

Softwareauswahl zur IT-Unterstützung einer Modernen Budgetierung

Planung: Effektive IT-Unterstützung bei der Neuausrichtung des Planungsprozesses

Budgetierung: Effektive Methoden und moderne Instrumente bei der FAUN Umwelttechnik

Integrierte Konzernplanung bei Henkel – Anforderungen und Umsetzung

Die Herausgeber

Prof. Dr. Ronald Gleich ist Vorsitzender der Institutsleitung des Strascheg Institute for Innovation and Entrepreneurship (SIIE) der EBS Universität für Wirtschaft und Recht in Oestrich-Winkel sowie Leiter der Horváth Akademie in Stuttgart.

Siegfried Gänßlen ist Vorstandsvorsitzender der Hansgrohe SE in Schiltach sowie Vorsitzender des Internationalen Controller Vereins e.V. (ICV).

Michael Kappes ist Leiter des Segments „Planung & Forecasting“ bei Horváth & Partners Management Consultants in Stuttgart.

Udo Kraus ist Director Finance & Controlling der Hansgrohe SE in Schiltach und Arbeitskreisleiter Südwest im ICV.

Jörg Leyk ist Leiter der Business-Unit „Planung & Reporting“ bei Horváth & Partners Management Consultants in Berlin.

Prof. Dr. Martin Tschandl ist Professor für Betriebswirtschaftslehre und Controlling an der FH Joanneum in Kapfenberg/Österreich.

Weitere Informationen

Das Buch:

Moderne Instrumente der Planung und Budgetierung

280 Seiten, 69 EUR

ISBN: 978-3-648-03735-5