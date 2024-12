Mit der Einführung von Microsoft Fabric erweitert sich das Ökosystem von Power BI erheblich. Für Power BI-Entwickler bringt der Wechsel zu Fabric nicht nur neue Tools und Technologien, sondern auch eine veränderte Herangehensweise an die Datenverarbeitung, -verwaltung und -analyse. Dieser Artikel beleuchtet die wesentlichen Veränderungen in der Arbeitsweise eines Power BI-Entwicklers und beschreibt die zusätzlichen Fähigkeiten, die notwendig sind, um die Plattform effektiv zu nutzen.

Integration von Daten und BI: Der ganzheitliche Ansatz

Microsoft Fabric verfolgt einen integrierten Ansatz, der Datenintegration, Datenmanagement und Business Intelligence nahtlos miteinander verbindet. Während Power BI bisher überwiegend für die Datenvisualisierung und -analyse verwendet wurde, erweitert Fabric diese Funktionalitäten zu einer umfassenderen Datenplattform. Power BI ermöglicht zwar bereits Datenintegration und Datenmodellierung, aber Fabric hebt das Ganze auf ein völlig neues Niveau. Power BI-Entwickler arbeiten nun enger mit anderen Bereichen der Datenverarbeitung zusammen, einschließlich Datenintegration, Modellierung sowie der Implementierung von Data Warehouses und Lakehouses.

Neue Fähigkeiten für erweiterte Möglichkeiten

Mit dem Umstieg auf Microsoft Fabric sind neue technische Fähigkeiten gefragt. Alle bekannten Funktionen von Power BI bleiben erhalten, sie werden jedoch in ein größeres Datenmanagementsystem eingebettet. Beispielsweise wird Power Query in Fabric zu Dataflow. Transformationen können jetzt ganz einfach auch u. a. mit SQL oder Python durchgeführt werden. Das Wechseln zwischen verschiedenen Programmiersprachen oder Tools ist dabei sehr unkompliziert. Entwickler sollten ihr Wissen in den Bereichen Data Engineering, Cloud-Technologien und maschinellem Lernen vertiefen, um das Potenzial der Plattform voll auszuschöpfen. Es ist nicht notwendig, alle Kenntnisse sofort zu beherrschen, da eine schrittweise Einarbeitung möglich ist.

Einführung von OneLake: Zentralisiertes Datenmanagement

OneLake bietet einen zentralen Speicherort für Unternehmensdaten und ermöglicht es Power BI, direkt auf diese Daten zuzugreifen, ohne sie ständig neu importieren zu müssen. Das erleichtert die Zusammenarbeit zwischen Teams und reduziert redundante Datenmodelle. Power BI-Entwickler müssen sich darauf einstellen, dass Datenintegration und -transformation zunehmend in anderen Tools wie Data Factory oder Notebooks stattfinden.

Erweiterte Zusammenarbeit und Governance

Ein Kernaspekt von Microsoft Fabric ist die verbesserte Zusammenarbeit zwischen Teams und die striktere Daten-Governance. Power BI-Entwickler, die bisher häufig isoliert arbeiten, müssen sich nun stärker auf teamorientierte Entwicklungsprozesse einstellen. Mit Tools wie Microsoft Purview, das die Daten-Governance strukturiert, wird die Verwaltung und Nachvollziehbarkeit der Daten transparenter. Entwickler müssen sich intensiver mit Compliance und Datensicherheit auseinandersetzen.

Data Mesh: Dezentrale Datenverantwortung

Ein weiteres Konzept, das durch Microsoft Fabric an Bedeutung gewinnt, ist das Data Mesh. Dabei wird die Datenverantwortung dezentralisiert, sodass verschiedene Teams eigenständig ihre Datenquellen verwalten und diese anschließend mit anderen Teams teilen können. Power BI-Entwickler sollten sich daher nicht nur als Berichtsentwickler verstehen, sondern als Partner, die eng mit Data Engineers und anderen Teams zusammenarbeiten, um eine einheitliche Datenstrategie zu entwickeln.

Erweiterte AI- und Machine-Learning-Funktionen

Mit der Einführung von Microsoft Fabric kommen erweiterte Möglichkeiten im Bereich Künstliche Intelligenz und Machine Learning (ML). Die Integration von Azure Synapse und Azure Machine Learning erleichtert es, ML-Modelle in Berichte und Dashboards einzubinden. Entwickler sollten grundlegende Machine-Learning-Konzepte verstehen, um prädiktive Analysen in ihre Visualisierungen einzubeziehen.

Power BI als Teil einer größeren Architektur

In Microsoft Fabric agiert Power BI nicht mehr als ein alleinstehendes Tool, sondern als Endpunkt einer umfassenden Datenarchitektur. Dies bedeutet, dass der Fokus eines Power BI-Entwicklers nicht nur auf der Visualisierung und Berichterstellung liegt, sondern auch darauf, wie die Datenpipeline dahinter aufgebaut ist. Ein Verständnis für die Architektur der Datenverarbeitung und -speicherung wird zur Schlüsselkompetenz, um die gesamte Wertschöpfungskette von der Datenerfassung bis zur Analyse optimal zu gestalten.

Fazit: Neue Chancen für Power BI-Entwickler in Microsoft Fabric

Der Umstieg auf Microsoft Fabric stellt für Power BI-Entwickler eine Weiterentwicklung dar, die über die reine Visualisierung hinausgeht. Die bekannten Funktionen von Power BI bleiben bestehen, sind jedoch in eine umfassendere Datenplattform integriert. Entwickler, die sich die notwendigen Fähigkeiten aneignen, können eine aktivere Rolle in der gesamten Datenpipeline übernehmen und zukunftsweisende Lösungen schaffen, die weit über die Datenvisualisierung hinausreichen. Als Power BI-Entwickler, der seit Ende 2023 in Microsoft Fabric unterwegs ist, bin ich von den erweiterten Möglichkeiten begeistert und freue mich auf die neuen Herausforderungen.

