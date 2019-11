Welche Aufgaben werden vom Vertriebscontrolling übernommen? Im Kern geht es um Koordination, Planung, Information, Kontrolle und Steuerung. Am Ende sollen die gesetzten Ziele erreicht und mögliche Abweichungen schnell korrigiert werden.

Welche Aufgaben werden vom Vertriebscontrolling übernommen? Im Kern geht es um Koordination, Planung, Information, Kontrolle und Steuerung. Am Ende sollen die gesetzten Ziele erreicht und mögliche Abweichungen schnell korrigiert werden.

Vertriebskonzeption und Vertriebssteuerung: Aufgaben

Die Vertriebswege vieler Firmen haben sich in den vergangenen Jahren verändert. Dies hängt auch mit dem digitalen Wandel zusammen. Viele Kunden bestellen ihre Waren heute im Internet. Werbung wird häufig über Social Media geschaltet. Der Kontakt zwischen Kunden und Unternehmen erfolgt ebenfalls digital. Blätterten früher noch viele Konsumenten in Werbeprospekten und Versandkatalogen, genügt heute meist ein Klick im Internet und der Onlineshop wird besucht. Doch auch hier benötigen die Unternehmen ein klares Konzept. Ein Onlineshop, der nicht verständlich aufgebaut ist oder gar häufig technische Probleme zeigt, wird Kunden nicht überzeugen. Für eine erfolgreiche Strategie brauchen Unternehmen Informationen. Was der Vertrieb vor allem benötigt, sind Daten: Kundenzufriedenheit, Absatzmengen und vieles mehr lassen sich messen. Diese Aufgabe übernimmt unter anderem das Vertriebscontrolling.

Vertriebscontrolling: Aufgaben

Die Aufgaben des Vertriebscontrollings sind vielfältig. Je nach Unternehmen und Organisationsstruktur kann der Aufgabenkatalog lang sein. Auch in der Literatur wird unterschiedlich beurteilt, welche Aufgaben das Vertriebscontrolling tatsächlich übernehmen soll. Häufig genannt werden die Begriffe Koordination, Planung, Information, Kontrolle und Steuerung. In den meisten Unternehmen wird der Vertriebscontroller sich mit folgenden Aufgaben befassen:

Informationsgewinnung

Informationsauswertung

Stärken und Schwächen des Vertriebs analysieren

Markt-, Kunden- und Wettbewerbsanalyse

Planung und Budgetierung

Produkt- und Dienstleistungsangebot analysieren

Bewertung und Optimierung von Vertriebsorganisation, Vertriebsprozessen und Vertriebswegen

Risikomanagement

Strategisches und operatives Vertriebscontrolling

Häufig wird zwischen strategischem und operativem Vertriebscontrolling unterschieden. Ob die Unterscheidung tatsächlich für die Praxis wichtig und sinnvoll ist, wird in der Literatur kontrovers diskutiert. Die Abgrenzung liegt insbesondere in den Betrachtungshorizonten und der hierarchischen Stufe. Während das strategische Vertriebscontrolling vor allem den langfristigen Erfolg sichern will, befasst sich das operative Controlling mit der kurz- und mittelfristigen Planung, Kontrolle und Koordination.

Empfehlenswerte, weiterführende Literatur: