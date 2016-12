Investition und Finanzierung - in Aufgaben mit Lösung

03.04.2013 | Online-Literaturforum

Die langfristige Bindung finanzieller Mittel in Vermögensgegenstände sowie Maßnahmen der Mittelbeschaffung und –rückzahlung sind elementare betriebliche Funktionen. Alfred Biel berichtet über ein Klausur- und Übungsbuch zur Erarbeitung des betriebswirtschaftlichen Rüstzeugs.

Investition und Finanzierung – Klausuren, Aufgaben und Lösungen

in 2., überarbeiteter Auflage aus dem Oldenbourg Verlag München 2013

193 Seiten, 24,80 EUR

Die Autoren: Prof. Dr. Heiko Burchert lehrt am Fachbereich Wirtschaft und Gesundheit der Fachhochschule Bielefeld. Prof. Dr. Michael Vorfeld ist Professor für das Lehrgebiet Finanzwirtschaft am Wirtschaftsinstitut der neugegründeten Hochschule Ruhr West in Mühlheim. Prof. Dr. Jürgen Schneider lehrt am Fachbereich Wirtschaft und Gesundheit der Fachhochschule Bielefeld.

Inhalt

Einleitung und Grundlagen – Finanzierungsalternativen im Überblick – Finanzplanung – Kapitalbeschaffung – Kapitalstrukturregeln und Finanzkennzahlen – Statische Investitionsrechnung – Dynamische Investitionsrechnung – Investitionsentscheidungen ohne Vorgabe der Methode – Lehr- und Übungsbücher – Anhang

Einordnung

Dieses Buch aus der Reihe „Lehr- und Handbücher der Wirtschaftswissenschaft“ enthält eine Sammlung von Klausuren aus dem Gebiet Investition und Finanzierung mit Lösungen sowie weitere Aufgaben mit Lösungen. Ergänzende Hinweise zur Lösung vertiefen die Erläuterungen. Das Arbeiten mit diesem Buch fördert Verstehen und Durchdringen des einschlägigen betriebswirtschaftlichen Wissens sowie Wiedergabe und Anwendung des gelernten Wissens. Daher eignet sich das Werk zur gezielten Klausur- und Prüfungsvorbereitung als auch zu jeder Form des Selbststudiums von Studierenden und Praktikern.

Verlagsangaben, jedoch ohne Leseprobe (Abfrage am 21.03.13).