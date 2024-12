ICV Newcomer Award 2024 an Annalena Beuchel verliehen

Für ihre Masterarbeit zur Planung in einer VUCA-Welt wurde Annalena Beuchel mit dem ICV Newcomer Award 2024 ausgezeichnet. Der Award wurde im Rahmen der Controlling-Fachtagung des ICV (CIS - Controlling Insights Steyr) von Laudator Matthias von Daacke, stellvertretender Vorstandsvorsitzender des auslobenden Internationalen Controller Vereins (ICV), überreicht. Der zweite Platz ging an Anna-Lena Osterloh und der dritte Platz an Marcel Michalik und Felix Möller.

Der ICV rückt mit dem Preis, gesponsert von Haufe Akademie und Controller Magazin, innovative und praxisrelevante Lösungsansätze aus den Reihen des Controlling-Nachwuchses an Hochschulen in den Mittelpunkt. Die Bandbreite der Themenschwerpunkte der drei ausgezeichneten Arbeiten reicht von VUCA über Wandel bis zu den Stakeholdern.

Annalena Beuchel überzeugt mit "Planning in a VUCA World"

Die für die Jury herausragende Masterarbeit "Planning in a VUCA World: A Critical Review of the Planning Process of Henkel AG & Co. KGaA" setzt sich mit der Planung in volatilen und unsicheren Geschäftsumfeldern auseinander. Die Erstplatzierte hatte für die Arbeit die Gelegenheit, bei der Henkel AG & Co.KGaA den Planungsprozess eines großen, weltweit tätigen Unternehmens im Detail zu analysieren und die Schwachstellen vor dem Hintergrund der aktuellen VUCA-Umgebung zu beleuchten. Auf dieser Grundlage zeigt sie den Handlungsbedarf hin zur flexibleren und agilen Gestaltung der Planung auf.

Annalena Beuchel arbeitet dabei die Herausforderungen einer Transformation des Planungsprozesses hin zu einem Beyond Budgeting-Ansatz heraus und entwickelt innovative und praxisnahe Lösungsansätze, die sie auch kritisch reflektiert. Neben tiefgehenden prozessorientierten Betrachtungen werden auch die Anforderungen in den Bereichen Kultur und Leadership einbezogen. Ihre sehr gründliche, kritische und zugleich lösungsorientierte Herangehensweise schätzt die Jury in hohem Maß: "Durch die strukturierte Herangehensweise, die fundierten Analysen und die Einbeziehung der relevanten Stakeholder liefert die Arbeit praxisnahe Erkenntnisse und einen wertvollen Beitrag für Unternehmen, die ihre Planungsprozesse an die Dynamik und Unsicherheit der heutigen Geschäftswelt anpassen wollen und müssen“, zeigt sich Laudator Matthias von Daacke begeistert und attestiert der Preisträgerin: „Sie haben ein äußerst aktuelles und wichtiges Thema engagiert vorangetrieben".

Die Masterarbeit von Annalena Beuchel an der WHU – Otto Beisheim School of Management wurde von Prof. Dr. Utz Schäffer betreut.

Anna-Lena Osterloh fokussiert Wandel des Controllings

In ihrer Bachelorarbeit "Wandel des Controllings durch Business Analytics: Veränderung von Aufgaben, Instrumenten, Kompetenzen und Organisation in der Zukunft" beleuchtet Anna-Lena Osterloh die Auswirkungen von Business Analytics (BA) auf das Controlling – ein Thema von zentraler Bedeutung für die Weiterentwicklung des Controllings, wie Matthias von Daacke in der Laudatio hervorhob. Die Zweitplatzierte des ICV Newcomer Awards 2024 zeigt auf, wie traditionelle Aufgaben durch BA optimiert und ControllerInnen zu agilen, datenkompetenten Entscheidungshelfenden werden können. Controlling könne sich insbesondere durch Predictive Analytics noch stärker zu einer vorausschauenden Funktion entwickeln und agiler auf Entwicklungen reagieren. Matthias von Daacke bedankte sich bei Osterloh für "die wertvollen Impulse für die Zukunft des Controllings im Zeitalter von Business Analytics".

Die Bachelorarbeit von Anna-Lena Osterloh wurde von Prof. Dr. Ralf Schlemminger von der Hochschule Bremen (City University of Applied Sciences) betreut.

Entwicklung der Stakeholder bei Marcel Michalik und Felix Möller

Die Masterarbeit "Controlling Business Partnering – Evolution of the Expectations of Stakeholders" analysiert die Erwartungen an Controllerinnen und Controller in der Rolle als strategische Co-Piloten. Anhand von Interviews und Datenanalysen haben die Autoren ein Zielbild für die Zukunft der Controller erstellt und zeigen in Zusammenarbeit mit der Covestro AG Herausforderungen in den Bereichen Menschen, Daten und Prozesse auf. "Diese beeindruckende Arbeit stellt einen bedeutenden Beitrag zur Weiterentwicklung des Controlling-Berufs dar und zeigt auf, welche Schritte notwendig sind, um den Controller erfolgreich in die Rolle des strategischen Geschäftspartners zu transformieren", so das Fazit der Award-Jury, überbracht von Laudator von Daacke.

Die Masterarbeit von Marcel Michalik und Felix Möller wurde von Prof. Dr. Utz Schäffer von der WHU – Otto Beisheim School of Management betreut.

ICV Newcomer Award unterstützt beim Blick in die Zukunft des Controllings

Matthias von Daacke, stellvertretender Vorstandsvorsitzender des ICV, betonte im Rahmen der Controlling Insights Steyr und der Preisverleihung die zentrale Rolle des intensiven Dialogs zwischen Hochschulen, Ausbildungseinrichtungen und der Controlling-Praxis, um das Fachgebiet kontinuierlich voranzubringen. Der ICV sieht sich dabei als Bindeglied und Vertreter der praktischen Anwendung. Sein besonderer Dank galt sowohl den Studierenden, die bereits während ihres Studiums innovative Ansätze für praktische Herausforderungen im Controlling erarbeiten, als auch den Professorinnen und Professoren, die in ihrer Lehre und Forschung den Praxisbezug stärken.

Bewerbungen für den mit insgesamt 4.000 Euro dotierten ICV Newcomer Award 2025, gesponsert von Haufe Akademie und Controller Magazin, können bis 15. Mai 2025 eingereicht werden. Alle Informationen dazu unter www.icv-controlling.com/newcomeraward

Die Jury des ICV Newcomer Awards 2024