29.04.2015 | Serie Finance Excellence 2015

Bild: Horváth & Partners

Im Mittelpunkt der 10. Fachkonferenz Finance Excellence standen Fragestellungen und Lösungsansätze zur idealtypischen Finanzorganisation und zu den Auswirkungen digitaler Trends auf den CFO-Bereich. Über die Höhepunkte der Veranstaltung berichten wir in dieser neuen Serie.

„Organisations-DNA – Erfolgsfaktoren einer effizienten und effektiven Finanzorganisation“

Die 10. Fachkonferenz Finance Excellence von Horváth & Partners am 25. und 26. März 2015 in Düsseldorf stand in diesem Jahr unter dem Motto „Organisations-DNA – Erfolgsfaktoren einer effizienten und effektiven Finanzorganisation“. Experten namhafter Konzerne und mittelständischer Unternehmen referierten vor diesem Hintergrund über aktuelle Transformationsprojekte zur Optimierung ihres Finanzbereichs vor knapp 90 Teilnehmern aus unterschiedlichen Branchen.

Im Mittelpunkt der Vorträge und Diskussionen standen Fragestellungen rund um das Thema der idealtypischen Finanzorganisation sowie der Auswirkungen digitaler Trends auf den CFO-Bereich.

Dazu boten am Nachmittag auch vier interaktive Sessions - zu Themen wie beispielsweise „Center of Excellence“ oder „Big Data in der Finanz- und Controlling-Organisation“ - eine Plattform zum intensiven Austausch.

Zur Begrüßung erläuterte Kai Grönke, Partner und Head of CFO Strategy & Organization bei Horváth & Partners, in seinem Vortrag den fachlichen Hintergrund der inhaltlichen Eckpfeiler der diesjährigen Konferenz:

Was kennzeichnet erfolgreiche Shared Service Center (SSC), Center of Excellence (CoE) und Factory-Ansätze?

Welches Rollenmodell ist in dem Spannungsfeld „Zentralisierung vs. Dezentralisierung“ erfolgreich?

Auf welchem Weg werden erfolgreiche Veränderungsprojekte im CFO-Bereich umgesetzt?

Was bedeutet Big Data für die Finanzorganisation?

Achim Wenning, Principal und Head of CFO Strategy & Transformation bei Horváth & Partners, moderierte als Konferenzleiter die Veranstaltung.

Über die Highlights der einzelnen Vorträge informieren wir Sie in dieser Serie in den nächsten Tagen.